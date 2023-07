Liguria. Si rinforza nuovamente il promontorio sub-tropicale, ci attendono giornate soleggiate e calde.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 15 luglio avremo tra la notte ed il primo mattino degli addensamenti interesseranno i versanti padani centro-occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove. Intorno alle ore centrali della giornata alternanza tra sole e annuvolamenti su gran parte della regione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Venti deboli da nord fino al primo mattino, poi tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali con intensità debole o moderata. Mare poco mosso, localmente mosso al largo. Temperature stazionarie, clima afoso: sulla costa minime tra 22 e 26 gradi, massime tra 28 e 31 gradi; all’interno minime tra 13 e 21 gradi, massime tra 27 e 33 gradi.

Domenica 16 luglio avremo al mattino qualche nube tra savonese e genovesato, cieli pressoché sereni altrove. Nel corso del pomeriggio cieli in prevalenza sereni su tutta la regione, fatta eccezione per qualche velatura in transito e degli annuvolamenti sui rilievi delle zone interne.

Venti deboli o moderati meridionali. Mare poco mosso. Temperature in aumento.

Lunedì 17 luglio tempo stabile e soleggiato, anche se non si esclude qualche annuvolamento sparso. Temperature stazionarie od in ulteriore aumento.