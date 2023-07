Liguria. Ancora variabilità dettata dal flusso atlantico che scorre sul centro Europa. Dal weekend arriva il caldo africano.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 6 luglio avremo al primo mattino cielo nuvoloso per nubi basse marittime, timide schiarite con il passare delle ore soprattutto a levante. Tra pomeriggio e sera possibili sconfinamenti temporaleschi dal Piemonte, soprattutto nelle zone interne del ponente ma non è escluso l’interessamento costiero da parte di temporali ormai senescenti sul savonese. Migliora in serata con residua nuvolosità sparsa.

Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare mosso. Temperature in lieve calo nelle massime: sulla costa minime tra 20 e 23 gradi, massime tra 25 e 27 gradi; all’interno minime tra 10 e 17 gradi, massime tra 23 e 26 gradi nelle valli.

Venerdì 7 luglio residua nuvolosità al primo mattino in rapida dissipazione dopo l’alba. Seguirà una giornata soleggiata con caldo in aumento.