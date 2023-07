Liguria. Correnti occidentali continuano ad interessare il nord Italia, ma sulla Liguria la settimana si conclude con tempo maggiormente stabile.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 23 luglio avremo al mattino nuvolosità sparsa sul centro-levante, a tratti potrà risultare compatta, in particolar modo in prossimità dei rilievi. Cieli in prevalenza sereni a ponente. Nel corso del pomeriggio potranno persistere degli annuvolamenti tra Savona e Genova, cieli pressoché sereni altrove. Infine, in serata ulteriore incremento della nuvolosità tra savonese e genovesato.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sui versanti padani nel pomeriggio. Mare tra la notte ed il primo mattino mosso, localmente molto mosso al largo del levante. A seguire moto ondoso in calo fino a poco mosso. Temperature stazionarie: sulla costa minime tra 21 e 25 gradi, massime tra 27 e 31 gradi; all’interno minime tra 12 e 21 gradi, massime tra 24 e 31 gradi nelle valli.

Lunedì 24 luglio avremo al mattino nuvolosità in graduale aumento; nel pomeriggio tempo instabile nelle zone interne, possibili sconfinamenti verso la fascia costiera.

Venti moderati a rotazione ciclonica, possibili rinforzi fino a tesi/forti. Mare da poco mosso a mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Martedì 25 luglio prima parte di giornata caratterizzata da tempo variabile, poi instabile. Tra il pomeriggio e la serata è attesa la formazione di rovesci temporaleschi. Temperature stazionarie.