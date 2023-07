Liguria. Correnti più fresche e umide di origine atlantica entreranno sul Mediterraneo settentrionale con l’inizio della nuova settimana. Ne consegue un tempo più variabile e con temperature più gradevoli, specialmente a partire da martedì. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 24 luglio, al mattino nubi basse presenti tra savonese di levante e genovese. Non si escludono brevi rovesci. Tempo più soleggiato e asciutto altrove. Nel pomeriggio sempre un po’ di nubi tra il savonese di levante e il Tigullio ma con fenomeni meno probabili. Più soleggiato lungo le coste ai lati della regione.

Venti moderati da sud-est a levante e da nord-est a ponente. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 21 e 31 gradi, nell’interno tra 12 e 31.

Domani, martedì 25 luglio, anche se la previsione è ancora incerta bisognerà prestare attenzione ai possibili fenomeni temporaleschi di forte intensità in spostamento da ponente a levante nel corso della mattinata. Possibili improvvisi colpi di vento e grandinate. Attenzione anche alle condizioni meteomarine con raffiche di Libeccio dal pomeriggio e conseguente moto ondoso in rapido aumento.

In mattinata possibile passaggio di una linea temporalesca da ponente a levante con fenomeni rapidi ma anche di forte intensità come da avviso. Nel pomeriggio migliora lungo le coste, mentre si formeranno nuovi temporali sulle Alpi Liguri in parziale sconfinamento lungo le coste del savonese. Tempo più asciutto altrove. Temperature in calo.

Per mercoledì 26 luglio Limet prevede una prima parte di giornata generalmente soleggiata un po’ ovunque. Da metà giornata formazione di temporali sulle Alpi Liguri in parziale sconfinamento lungo le coste dell’imperiese. Tempo sempre soleggiato altrove. Clima più secco grazie alle correnti tese dai quadranti settentrionali. Temperature in lieve calo nelle minime ma in locale aumento nelle massime. Mare ancora molto mosso sottocosta e agitato al largo nella prima parte di giornata ma con moto ondoso in rapido calo.