Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 28 luglio, al mattino nubi basse sul settore centro-orientale della regione. Non sono esclusi piovaschi in corrispondenza degli addensamenti più intensi. A ponente cielo velato o con poche nubi. In giornata condizioni di variabilità con nubi basse non serrate sul settore centro-orientale sormontate da bande di nubi alte in quota in movimento da ovest verso est. In serata generale infittimento della nuvolosità bassa sul settore centrale, invariato altrove.

Venti: Da deboli a moderati intorno a sud

Mari: Poco mosso, localmente mosso al pomeriggio.

Temperature: In generale aumento, così come il tasso di umidità dell’aria. Costa: min 22/24°C, max: 27/30°C. Interno: min: 11/15°C , max: 24/31°.