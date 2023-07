Meteo, nuvole e sole sulla Liguria: possibili temporali sui rilievi

Liguria. Correnti occidentali interessano il nord Italia. Sulla Liguria in giornata avremo condizioni di variabilità, ma con basso rischio di precipitazioni. Le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore i prossimi giorni.

Oggi, sabato 22 luglio, in mattinata sole o al più nubi basse sul settore centro-orientale della regione; tempo più stabile altrove.

Nel pomeriggio rischio di un temporale tra Alpi Liguri e valle Bormida occidentale, con sconfinamento attenuato lungo la costa sottostante; variabilità con ampie schiarite altrove. Generale attenuazione delle precipitazioni in serata.

Venti moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sui versanti padani nel pomeriggio. Mare mosso o localmente molto mosso. Temperature in lieve calo le minime, stazionarie le massime: saranno comprese sulla costa tra 21 e 30 gradi, nell’interno tra 13 e 31.

Domani, domenica 23 luglio, nubi basse al mattino lungo la costa centro-orientale al mattino, in via di attenuazione, soleggiato altrove. Tempo in genere soleggiato nel pomeriggio a parte qualche nube bassa lungo la costa centrale senza conseguenze.

Per lunedì 24 luglio si prevedono nubi sparse su tutta la regione senza piogge, ventilazione moderata da sud, temperature stazionarie.