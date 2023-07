Liguria. L’anticiclone sub-tropicale non molla la presa sul Mediterraneo. Tuttavia da metà settimana, il promontorio anticiclonico, si orientalizzerà lasciandoci sotto flussi più umidi, i quali renderanno il clima ancora più sgradevole per il mix tra umidità e temperature elevate. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: bel tempo ovunque per tutta la giornata con solo qualche raro annuvolamento sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante nel pomeriggio.

Venti: debole a regime di brezza (brezza di terra la notte ed il primo mattino, brezza di mare nel corso della giornata). Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: stazionarie. Costa: min +24/26°C, max: +29/35°C; interno: min: +13/23°C , max: +27/35°C nelle valli.

MARTEDì 11 LUGLIO: giornata stabile, soleggiata e calda. Non si esclude qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi Appenninici orientali.

Venti: deboli, con locali lievi rinforzi, dai quadranti meridionali. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: stazionarie od in lieve calo nelle massime costiere

MERCOLEDì 12 LUGLIO: sempre tempo generalmente soleggiato. Verso sera possibile comparsa di qualche locale nube bassa innocua lungo le coste centrali. Temperature in lieve calo.