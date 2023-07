“Meeting internazionale Fiat 500”: Pietra Ligure ospita la parata finale dell’evento

Pietra L. Dal 7 al 9 luglio ritorna, a Garlenda, il 40° “Meeting internazionale Fiat 500”, appuntamento tra i più amati dagli appassionati della storica vettura.

Un fine settimana ricco di appuntamenti che culminerà domenica 9 luglio a Pietra Ligure con la “Gran Parata”, che vedrà arrivare nelle piazzette e nei carruggi del centro storico più di trecento auto provenienti da tutta Europa e dalla regione ospite d’onore che, quest’anno, è la Campania.

“Una festa coloratissima, con a tema, in questa quarantesima edizione, i fumetti, per questa icona del “made in Italy” conosciutissima in tutto il mondo e amata veramente da grandi e piccini cui si aggiunge anche l’importante attenzione alla sicurezza e all’educazione stradale con la presenza in piazza del Pullman Azzurro della Polizia di Stato” commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo Daniele Rembado.

“Siamo molto contenti di ospitare a Pietra Ligure l’evento finale di questa manifestazione che è il raduno delle Fiat 500 più grande al mondo”.

“Un’altra importante occasione di valorizzazione del nostro territorio e una gran bella vetrina internazionale per tutta la città di Pietra Ligure. Ringraziamo il “Fiat 500 Club Italia” per aver scelto Pietra Ligure per questo evento che sicuramente regalerà emozioni e allegria e diamo il benvenuto agli equipaggi e a tutti gli appassionati che domenica arriveranno in città. Viva la Fiat 500!”, concludono De Vincenzi e Rembado.