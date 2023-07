Meeting Arcobaleno, mercoledì a Celle Ligure grandi gare nel mezzofondo e nello sprint

Celle Ligure. Scatta il conto alla rovescia per il 34° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa – 23° Trofeo Insieme nello Sport Fondazione De Mari. La manifestazione, in programma mercoledì 19 luglio allo Stadio Olmo-Ferro, è promossa dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, organizzata da ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona con il supporto della Fondazione Agostino De Mari, il sostegno della Regione Liguria, il patrocinio della Provincia di Savona, Coni, Cip, Inail e Fispes e la presenza significativa dei main sponsor Olmo spa e Luanvi.

“I numerosi ‘volonterosi volontari’ sono alle prese in queste ore con il ‘gap’ della logistica: movimentare da e per 6 aeroporti con gli oltre 150 atleti stranieri attesi e poi avere cura ed attenzione per ognuno in queste giornate è un aspetto del Meeting che si nota forse meno dall’esterno – afferma il direttore organizzativo Giorgio Ferrando – Ciò ha consentito a Celle Ligure di essere via via più conosciuta nel mondo dell’atletica internazionale sino ad arrivare allo strabiliante risultato odierno: 45 Nazioni rappresentate, un record nel record”.

Da segnalare la nutrita presenza dell’Australia con ben 17 atleti. Saranno 9, altro record, le Delegazioni aderenti al Circuito European Athletics Promotion. Presenti a Celle Ligure sia il Presidente del Circuito (il ginevrino Pablo Cassina) che il Vice Presidente, il catalano Josep Massa Roura.

Sfida nei 100 (inizio ore 18:10) tra l’australiano Rohan Browning (10.02 il suo accredito) ed il giamaicano Oshane Bailey (10.03). In gara anche Gilbert Hainuca (Namibia) con il PB a 10.16.Migliore degli italiani il genovese Alessandro Cirillo (10.45). Per i 200 piani–28° Gran Premio Giuseppe Olmo (inizio 21:25) i favoriti sono Armand Van der Walt, diannovenne sudafricano in grande crescita, quest’anno già a 20.49, e il lituano Gediminas Truskauskas (PB a 20.51). Nei 400 piani – 30° Trofeo AVIS Celle Ligure (orario 20:15) è di Malik James King (Giamaica) il miglior accredito, con 45.22, ma attenzione anche al nigeriano Ifeanyi Emmanuel Ojeli quest’anno già sceso a 45.63. Passando agli 800 metri – 31° Memorial Rolando Fregoli (orario 21) gara da brivido, con 4 atleti con lo stagionale inferiore a 1.46 e altri 8 atleti “under” 1.47. Due alfieri del Marocco a condurre le danze, Moad Zahafi e Oussama Nabil, con il neozelandese Brad Mathas e l’australiano Jye Perrot pronti a giocarsi a loro volta la vittoria. Nei 3000 metri (orario 21:40) gara “spessa” con ben 4 atleti in grado di chiudere a ridosso della barriera dei 7.40. Abdisa Faysa (Etiopia, 18 anni, 7.39.83 di PB) a confrontarsi con Maxieme Chaumeton (Sud Africa), Celestin Ndikumana (Burundi) e Ryan Mafori Mphahlele (Sud Africa). Nei 400 ostacoli (orario 19:45) gli azzurri Mario Lambrughi e Giacomo Bertoncelli si confrontano con l’inglese Seamus Derbyshire per un crono sotto i 50 secondi. Salto in lungo: favorito il francese Yann Randrianasolo con uno stagionale a 7.94. Ma attenzione anche al giamaicano Aubrey Allen ed al dominicano Tristan James.

Salto in alto. In pedana la nuova star di Cuba, Luis Enrique Zayas, già salito quest’anno a 2.31. Con lui il sudafricano Mpho Links e soprattutto l’azzurro Manuel Lando, recentemente portatosi a 2.25. Getto del peso: qui un “ritorno al passato”, con il giovane portacolori del Cus Genova Giordano Musso ad inseguire il record ligure storico di una leggenda nostrana, il mitico Marco Noli. Nei 100 piani, al via alle 17:45, favoritissima l’australiana Hana Basic (11.16 il PB) che si confronterà in primis con l’africana (Eswatini il paese di provenienza) Bongiwe Mahlalela. I 200 piani, abbinati al 16° Trofeo Michele Olmo (orario 21:10), sono sul filo dei centesimi con tre atlete accreditate di 23:07! L’azzurra Irene Siragusa spalla a spalla con Natacha Ngoye Akamabi (Congo) e Ella Connolly (Australia). Nei 400 piani, 32° Trofeo AtleticaEuropa (orario 20), super favorita la cubana Roxana Gomez Calderon, ventiquattrenne con uno stagionale a 50.60 e già “under 50” in carriera.

Da seguite anche la lettone Gunta Vaicule, PB a 51.25. Negli 800 metri, 3° Memorial Emilio Bizzo, un’altra gara dallo spessore incredibile, con le 11 atlete della serie migliore con accrediti pari o inferiori a 2.04. Tre nomi per la vittoria: Rose Mary Almanza (Cuba, quest’anno a 1.59.57), Ridha Boukercha (Francia) e Naumglorious Chepchumba (Kenya). Capitolo 1500 metri. L’azzurra Valentina Gemetto a sfidare Soukaina Hajji (Marocco) e Josefa Quezada (Cile). Nei 100 ostacoli grande attesa per Celeste Mucci (Australia, classe 1999) forte di uno stagionale di 12.84. A contenderle la vittoria la connazionale Liz Clay e la serba Anja Lukic. Nei 400 ostacoli torna in scena al centro sportivo Olmo/Ferro la sudafricana Zeney Van Der Welt, ormai quasi cittadina onoraria di Celle Ligure. Obiettivo un crono in prossimità dei 55 secondi.

Salto in alto. Battaglia tra due neozelandesi, Maddie Wilson e Imagen Skelton, con l’azzurra delle prove multiple Enrica Apolloni pronta ad inserirsi. Salto in lungo. Gara di assoluto livello con ben 4 atlete forti di uno stagionale oltre i 6.50. Favorita Samantha Dale (Australia), accredito di 6.71. Poi la lituana Jogaile Petrokaite, la portoricana Paola Fernandez e la titolata francese Eloyse Leseur Aymonin.

Grande adesione per il 23° Trofeo Insieme nello Sport, realizzato con il supporto della Fondazione Agostino De Mari. Grazie alla condivisione del progetto Meeting con Fispes, il programma contiene due gare paralimpiche: i 100 metri per non vedenti e amputati e i 400 metri in carrozzina. Ampia anche la partecipazione Special Olympics.

Il Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa incluso nel calendario FIDAL con il label di manifestazione Internazionale. E’ inserito nel calendario World Athletics (Challenger Continental Tour – www.worldathletics.org) nell’ambito dei “World athletics continental tour challenge”, della European Athletics Association (www.european-athletics.org), nell’Area Permit Meetings, ed è tappa significativa del Circuito Internazionale European Athletics Promotion (www.eap-circuit.eu). Da quest’anno il Meeting Arcobaleno fa anche parte del prestigioso Circuito Euromeetings. Tra le aziende vicine al Meeting nel 2023, troviamo Cabur, La Sassellese, Italtende Del Grande, Infineum e Torterolo&ℜ.

Per vedere in streaming la 34a edizione del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa è possibile collegarsi al Canale YouTube: Atletica Arcobaleno Official.

Clicca qui per consultare il programma.