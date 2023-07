Mauro Corriga è il nuovo responsabile Giovani dell’Udc di Savona

Savona. Mauro Corriga, imprenditore, presidente della Palestra Crossfit di Savona, è stato nominato dalla Direzione Provinciale dell’Udc di Savona Responsabile dei Giovani. La lettera di nomina è stata inviata al Coordinatore Nazionale Udc Giovani Gero Palermo.

Il compito che dovrà affrontare il neo responsabile dei giovani Udc sarà quello legato al tesseramento delle nuove leve al partito dello scudo Crociato. La nomina è stata ufficializzata dal segretario Provinciale Udc Roberto Pizzorno.

Corriga, ex atleta di lotta romana a livello internazionale,” per anni è a stretto contatto con i giovani dove ha sempre cercato di portare avanti i valori dello sport che sono l’amicizia, la fratellanza e la solidarietà”.

Afferma Corriga: “Ringrazio Pizzorno e tutta la Direzione per questa nomina. Mi metterò subito al lavoro per coinvolgere il maggior numero di iscritti al nostro movimento. La mancanza di un lavoro stabile e le problematiche sulla sanità sono i punti cardine che il nostro partito vuole affrontare”.

“Ci aspettano appuntamenti importanti quali le elezioni in 40 comuni della provincia e le Elezioni Europee e non dobbiamo farci trovare impreparati. Collaborerò con la segreteria a fianco di Pizzorno nella gestione delle candidature per le amministrative cercando di inserire giovani e volti nuovi all’interno della macchina politica. Obiettivo non facile che però cercherò di raggiungere insieme alla grande squadra provinciale dell’Udc di Savona”, conclude.