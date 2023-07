Maurizio Barbero nuovo presidente del Lions Club Vado Ligure-Quiliano “Vada Sabatia”

Vado Ligure. Il Lions Club Vado Ligure – Quiliano “Vada Sabatia” dà inizio al nuovo anno lionistico. Giovedì 29 giugno si è svolta, a Savona presso l’agriturismo Agriotto, la serata del passaggio delle cariche durante la quale il past president Carolina Gaggiolo, dopo i dovuti ringraziamenti, ha consegnato il martelletto alla nuovo presidente Maurizio Barbero.

Una situazione pandemica lasciata alle spalle ha permesso la ripartenza a 360 gradi, anche grazie alla politica del service “insieme possiamo”.

Maurizio Barbero, in qualità di nuovo presidente, ha voluto dare spazio nella sua squadra a giovani soci, per dare loro opportunità di crescita lionistica. La squadra sarà così composta dal segretario Alessandro Nari, dal cerimoniere Alessia Berruti, dal censore Lia Ciciliot, e come unica riconferma, lo storico tesoriere Pino Bernat.

Il neo presidente ha voluto sottolineare il fatto che manterrà “una linea di continuità con l’ottimo lavoro svolto dalla precedente presidenza, e che vorrà coinvolgere tutti i soci del club in questa nuova avventura”.