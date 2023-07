Savona. Si è limitato ad un “no comment” ai microfoni di IVG, più che comprensibile, Leonardo, il giovane maturando coinvolto questa mattina nell’incidente avvenuto nella zona del Santuario di Savona.

Il ragazzo si trovava sul bus che è uscito di strada precipitando in una scarpata ed era diretto a scuola per sostenere l’orale dell’esame di maturità.

E c’è da dire che Leonardo ci ha davvero provato in tutti i modi, nonostante l’accaduto. È uscito autononamente dal pullman, ha atteso il recupero dei suoi effetti personali (in particolare libri e materiale scolastico rimasti a bordo). Quindi, breve tappa in ospedale e poi subito la corsa a scuola.

Ma, una volta giunto all’istituto, il liceo Chiabrera di Savona, in accordo con la commissione è stato deciso il posticipo della prova, che sarà calendarizzata nei prossimi giorni, anche in base al recupero fisco e psicologico del ragazzo.

All’uscita da scuola, la redazione di IVG ha provato ad intercettarlo, ma lui, claudicante e con una evidente fasciatura al braccio sinistro, ed ancora visibilmente scosso, ha preferito non dire nulla almeno in prima battuta su quanto successo questa mattina.

guarda tutte le foto 25



Savona, pullman fuori strada in zona Santuario

È comunque apparso in buone condizioni di salute, nonostante gli acciacchi, e questa è la notizia più importante. Dalla redazione di IVG, gli auguri di pronta guarigione a tutte le persone rimaste ferite nell’incidente odierno e, a Leonardo in particolare, un grande “in bocca al lupo” per il suo esame.