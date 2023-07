Malori, imprudenze o infortuni sui sentieri della Liguria: ecco l’app gratuita per chiamare i soccorsi

Liguria. L’ultimo intervento nel fine settimana appena trascorso: due ragazze residenti a Milano hanno imboccato in notturna un sentiero che da Sestri Levante porta a Ciappa du Lu, decise a raggiungere la scogliera di punta Manara, ma nel giro di poco tempo hanno perso l’orientamento arrivando in una zona impervia e pericolosa e restando bloccate. A quel punto l’unica cosa da fare è stata chiamare i soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno percorso a piedi i sentieri tentando di localizzarle e le hanno poi riportate al sicuro sul sentiero principale usando anche tecniche alpinistiche.

Soltanto l’ultimo di una serie di salvataggi che pompieri ed esperti del soccorso alpino portano a termine su base quasi quotidiana, soprattutto in primavera e all’inizio dell’estate, quando i sentieri della Liguria si riempiono di centinaia di persone decise a godersi una passeggiata nella natura e viste mozzafiato. Senza tenere conto della propria preparazione, delle condizioni effettive di questi sentieri – che in alcuni punti sono estremamente difficoltosi da percorrere anche per gli esperti – e dell’attrezzatura necessaria: acqua a sufficienza, abbigliamento e scarpe adeguati, telefono carico per potere chiedere aiuto in caso di bisogno e segnalare la propria posizione.

È proprio per cercare di aggirare uno dei problemi principali in caso di richiesta di soccorso, e cioè individuare l’esatta posizione della persona che necessita di aiuto, che il Ministero del Turismo ha deciso di finanziare un aggiornamento dell’app GeoResQ, rendendola gratuita per tutti. Si tratta di un’app realizzata in collaborazione con il Cai (Club Alpino Italiano), ed è dedicata specificamente al soccorso in montagna: in caso di necessità durante le attività outdoor, permette di inviare un allarme direttamente al Soccorso Alpino e Speleologico comunicando il percorso e la posizione. Uno strumento utile sia per chi frequenta i sentieri sia per i soccorritori, appunto, che in questo modo accorciano i tempi di ricerca e dunque di intervento.

“L’app era stata studiata dal Soccorso Alpino una decina di anni fa – spiega Fabrizio Masella, ex presidente del Soccorso Alpino ligure, oggi consigliere nazionale – ha avuto una serie di evoluzioni negli anni, era a disposizione tramite pagamento annuale e recentemente grazie a un finanziamento ministeriale è stata resa gratuita per tutti. Risponde a due centrali operative, una in Sardegna e una in Campania, cui arrivano segnalazioni di richiesta di soccorso e la posizione che vengono smistate”.

L’app traccia in tempo reale il percorso degli escursionisti, li memorizza e li archivia. In caso di emergenza per mancato rientro, invia un alert e la richiesta di soccorso alla centrale d’emergenza e fornisce la geolocalizzazione immediata. L’allarme viene quindi preso in carico e inoltrato al Soccorso Alpino e Speleologico locale, che ha a disposizione non solo la posizione, ma anche il tragitto fatto dalla persona che si è persa o che è rimasta bloccata per le ragioni più disparate, dall’infortunio alla difficoltà del sentiero.

“Da qualche settimana ormai non siamo più intervenuti per persone che hanno affrontato sentieri del tutto impreparati – riflette Masella – Certamente ci sono ancora persone che si avventurano sui sentieri tardi o su percorsi che non sono adeguati alle loro capacità, ma sono diminuite quelle che arrivano sui sentieri in ciabatte o senz’acqua”.

Le campagne di sensibilizzazione sembrano insomma funzionare: dopo casi eclatanti come la donna che ha percorso parte del passo del Bacio a piedi nudi, la scorsa primavera, o tragedie come la morte di Eros Coppola, precipitato a marzo proprio mentre stava percorrendo un punto impervio in zona del passo del Bacio, chi si avventura sui sentieri liguri lo fa con maggiore prudenza: “L’app, così come gli incontri nelle scuole, sono fondamentali – conclude Masella – Troppe persone si avvicinano alle escursioni sottovalutandone la difficoltà: preparare i più giovani dà loro gli strumenti per vivere la natura e i paesaggi liguri nel modo più corretto”.