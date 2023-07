Malore alla guida, tragedia sfiorata a Pietra Ligure: perde il controllo dell’auto e finisce sul marciapiede

Pietra Ligure. Tragedia sfiorata questo pomeriggio, intorno alle 17:00, in corso Italia a Pietra Ligure, dove un’automobilista, a seguito di un malore, ha perso il controllo dell’auto, una lancia Ypsilon, ed è finito sul marciapiede, colpendo un corrimano e delle fioriere.

Il mezzo, che si era ribaltato, è stato raddrizzato. L’uomo è riuscito autonomamente ad uscire dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’incidente è avvenuto in direzione Finale, in una zona molto frequentata soprattutto d’estate essendo di fronte alle spiagge. Fortunatamente, in quel momento nessuno stava passando di lì e la a corsa dell’auto si è fermata sul marciapiede lasciando indenni il negozio e l’agenzia immobiliare.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Loano e i vigili del fuoco. Le condizioni del conducente non paiono gravi, secondo le prime informazioni pare che l’uomo avesse appena finito il turno in uno stabilimento balneare e abbia avuto un mancamento.

Per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo, al momento si registrano disagi al traffico. Della gestione della viabilità se ne sta occupando la polizia locale.