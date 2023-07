Malattia e autenticità

“La coscienza acuta di avere un corpo, ecco cos’è l’assenza di salute” afferma Emil Cioran e, forse ancor più drasticamente si può aggiungere, ricorrendo alle parole di Miguel de Unamuno: “La coscienza è malattia”. Queste preludiali affermazioni le conserviamo come appunti di riferimento per il nostro procedere alla ricerca dell’autenticità di noi stessi senza mai scordare l’affermazione di Pindaro divenuta più nota al grande pubblico attraverso il pensiero di Nietzsche: “Divieni te stesso”. Per essere precisi il testo di Pindaro recita “divieni ciò che sei, avendolo appreso” concetto che diverrà centrale nella psicanalisi junghiana, nella filosofia esistenzialista e in tanta letteratura novecentesca. La relazione tra lo stato di malattia e la possibilità di meglio incontrare se stessi va però ancora chiarito, compito non facile, al quale mi accosto con estrema modestia nella speranza di offrire una possibilità di “un pensiero altro”. L’affermazione di Cioran riporta a tutti l’esperienza personale di una malattia, un dolore fisico, una sofferenza del corpo, quel momento in cui la condizione di “salute”, lo stato di disattenzione nei confronti del mezzo a nostra disposizione poiché il suo corretto funzionamento non richiede la nostra consapevolezza del fatto che lo stiamo utilizzando, la condizione di salute, dicevo, di “normalità”, viene infranta e sopravviene la consapevolezza della stretta relazione tra la coscienza e il corpo. Nel medesimo istante in cui mi rendo conto del corpo che uso acquisisco coscienza di me come utilizzatore dello stesso. Ecco perché possiamo reputare ancor più radicale la frase di Unamuno, la coscienza è malattia perché è la condizione di anomalia peculiare dell’essere umano rispetto a ogni altro vivente. La relazione fra questi due presupposti ci offre una prospettiva ancor più intricata e gravida nei confronti del verso di Pindaro: è possibile divenire ciò che siamo apprendendolo?

L’acquisizione della coscienza di sé come relazione tra io e corpo è un interminabile e affascinante percorso all’interno del quale la condizione di malattia va letta non solo come disagio ma anche come opportunità. Certo, è importante comprendere che la condizione patologica può essere intesa in senso convenzionale, legata al corpo, o più ampia, leggendo lo stato di “irregolarità” non solo rispetto al soma ma anche all’io che lo abita. È altrettanto imprescindibile individuare cosa debba intendersi come normalità. Nel caso del corpo possiamo fare riferimento ai valori statistici della condizione di salute rilevabili attraverso esami clinici, nel caso del soggetto non fenomenico la questione si complica, il referente diviene il cosiddetto super io di freudiana memoria. Lascio necessariamente a margine più specifici approfondimenti specialistici per volgermi alla questione specifica: è possibile conoscere il nostro io autentico? Può la condizione di malattia aiutarci in questa impresa? È facile incontrare innumerevoli pensieri di grandi intellettuali che esortano all’autenticità, alla scoperta del sé, valga per tutti l’espressione sartreiana: “Chi è autentico, assume la responsabilità per essere quello che è e si riconosce libero di essere quello che è”, ma nessuna chiarisce come scoprire come avere certezza di ciò che si è, soprattutto trascurando l’imprescindibile fatto che ogni sé è un perenne divenire, un intricato caleidoscopio di possibilità, un fluire autodeterminate che si interseca con il mondo nel quale è gettato. Il termine “autentico”, che tanto è fondativo nel pensiero heideggeriano, fiorisce dalla radice greca autòn, letteralmente autore, dobbiamo allora intenderlo come “l’autore del sé” e non come il Sé ontologicamente inteso dal pensatore tedesco. Potremmo addirittura affermare che io sono necessariamente altro rispetto al Sé che determino; se autentico è essere l’effettivo autore di se stessi, l’opera diviene autentica in quanto realizzata dall’autore ma necessariamente altra dallo stesso. Può essere utile raccogliere, a questo riguardo, il suggerimento di Raffaele Morelli quando scrive che “Noi cominciamo a esistere per davvero quando smettiamo di credere di essere il personaggio che abbiamo in mente”.

Possiamo ora tornare a Pindaro e allo sviluppo del suo pensiero nella filosofia nietzscheana. La radice pindarica della riflessione presuppone sì una scissione tra il soggetto che apprende e l’oggetto che è il “chi sono”, ma sclerotizza surrettiziamente quest’ultimo. Nell’accezione nietzscheana, al contrario, diviene centrale il panta rei eracliteo, il “te stesso diveniente” non è permanenza, non è convenzione, non è l’attore adeguato alla trama, al contrario è inattualità, non compatibilità, dionisiaco vissuto pulsionale, è relazione tra progetto, volontà, strumento e contesto, un farsi sulla scorta delle possibilità e del coraggio di coglierle. L’accesso conoscitivo nei confronti di un te stesso che fluisce non può essere che un’acquisizione provvisoria, dinamica, sempre messa in discussione, una sorta di addentrarsi in un territorio familiare eppure sconosciuto nel tentativo di mappare luoghi in costante mutazione fino ad accettare l’impossibilità di individuare punti fermi e sapersi “viandanti dei luoghi del Sé” dove non si cercherà più di fermare il vento del nostro divenire ma si sarà felici di poterlo respirare. Questo viaggiare ha una meta che è il nostro orizzonte personale, che si muove alla velocità del nostro procedere, che non può avere fine se non in se stesso. Il viandante dei luoghi del Sé, oltretutto, non può prescindere da tutto quanto accade al di fuori dei suoi territori di elezione poiché questo altrove, il mondo delle convenzioni, de “le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede” interagisce e invade molto spesso i paesaggi interiori. Il “mondo con gli altri” è organizzato con delle regole ben precise che, se infrante, richiedono sanzioni che possono essere esogene, come multe, penali e simili, oppure, ancor più efficacemente per i suoi scopi, di natura endogena: il senso di colpa. Il rapporto tra il Sé più profondo e ciò che lo circonda è una spietata partita di poker, bisogna avere fortuna, coraggio, astuzia e, a volte, saper bluffare e allora, forse, si potrà intravedere qualche forma autentica di ciò che siamo.

“L’angoscia rivela nell’Esserci l’essere-per il più proprio poter-essere, cioè l’essere-libero-per la libertà di scegliere e possedere sé stesso. L’angoscia porta l’Esserci innanzi al suo esser-libero-per l’autenticità del suo essere in quanto possibilità che esso è già sempre. Ma questo essere è in pari tempo quello a cui l’Esserci è consegnato in quanto essere-nel-mondo” scrive Heidegger in Essere e tempo riproponendo il problema senza poter offrire un vademecum certo per l’incontro e la conoscenza del Sé eppure socchiudendo una soglia che ci consentirà personali peregrinazioni. Ci può aiutare anche Freud suggerendoci di prestare attenzione ai nostri lapsus più intimi, oppure osservarci quando siamo soli per scoprire quanto, almeno in certi momenti, cogliamo il viso sotto la maschera. In fondo anche le sbarre del mondo delle relazioni possono divenire strumento di incontro più vero, soprattutto combattendole: si è veri quando ci si mette in gioco, quando si corre un rischio, quando si esce dalla routine omologante, nel vero non conformismo da non confondersi con l’anticonformismo istituzionalizzato dalla superficiale faciloneria adolescenziale dell’infrangere presunte regole, l’io si libera e si incontra quando non si auto pone come antagonista ma quando si scopre come “indipendentemente da”. Sei le tue scelte vere e tali sono quelle che ti mettono in gioco con te stesso. È l’unico modo per incontrare autenticamente se stessi nell’atto e scoprirsi nel pensiero dell’atto. Guardati allo specchio mentre ridi o mentre piangi e presta attenzione ai dettagli delle tue rughe, quelle che non puoi accampare deliberatamente, forse potranno riportarti alla coscienza presente tutto il lungo viaggio che le ha prodotte mentre eri attento a fingere riso o pianto costruendo chi sei davvero.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli