Lombardia in ginocchio per il maltempo, anche i vigili del fuoco di Savona a Legnano

Savona. Ci sono anche i vigili del fuoco di Savona a Legnano, in Lombardia, per aiutare a mettere in sicurezza la città dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lombardia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano LegnanoNews, a 48 ore di distanza dal nubifragio sono ancora 7 gli interventi in coda. Vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato incessantemente per tagliare alberi e affrontare allagamenti o cedimenti.

I pompieri di Milano hanno effettuato in 24 ore quasi 300 interventi nell’area della città metropolitana, grazie a 140 uomini e 35 mezzi di soccorso.