Locali organizzano serate danzanti con centinaia di persone ma senza autorizzazioni: tre sanzioni della Polizia di Stato

Savona. Continua l’intensificazione dell’attività di prevenzione, messa in atto dal questore di Savona, in particolare nelle località di maggiore richiamo turistico, per garantire a tutti, cittadini e turisti, un’estate sicura.

In quest’ottica sono stati realizzati diversi controlli da parte degli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa, con la finalità di evitare che, soprattutto i locali nelle vicinanze delle spiagge, si trasformino in improvvisati luoghi di aggregazione di giovanissimi, senza il rispetto delle misure necessarie per garantire un divertimento sano e sicuro, per evitare la vendita di alcol a minorenni nonché verificare la presenza, prevista per legge, del personale addetto alla sicurezza che deve essere adeguatamente formato.

Solo la scorsa settimana ben tre locali nella Riviera di Ponente sono stati sanzionati per aver organizzato, senza alcuna licenza, serate danzanti con la partecipazione di centinaia di persone che, oltre ad arrecare un considerevole danno economico ai gestori delle discoteche che rispettano la normativa prevista, mettono a rischio la sicurezza dei clienti, per la carenza delle misure necessarie ad assicurare l’incolumità degli avventori del locale, il più delle volte giovanissimi.

In particolare, in uno stabilimento balneare di Pietra Ligure, i poliziotti hanno interrotto una serata organizzata con un passaparola tramite i social che aveva attirato circa duecento giovanissimi, all’atto del controllo intenti a ballare sulla spiaggia dopo la mezzanotte senza alcuna misura di sicurezza in atto.

Sul lungomare di Noli è stato denunciato il gestore di un chiringuito in quanto gli agenti hanno accertato la somministrazione di cocktail alcolico ad una quattordicenne, mentre una cinquantina di giovanissimi veniva intrattenuta da un dj.

Ieri sera, con l’ausilio della polizia locale di Albenga, è stato sanzionato un ristoratore ingauno che aveva trasformato il suo locale in una discoteca, senza alcuna licenza, all’atto del controllo erano presenti circa centinaio di giovani che ballavano in prossimità di una scogliera priva di adeguata protezione ed insufficientemente illuminata.

I controlli continueranno in tutta la provincia anche nelle prossime settimane a favore del “circuito legale del divertimento” per garantire a tutti un’estate in sicurezza.