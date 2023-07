Loano. E’ deceduta per cause naturali la donna di circa 80 anni trovata senza vita oggi in un appartamento in zona poeti a Loano.

Il corpo della pensionata è stato rinvenuto intorno alle 9 di questa mattina.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ed i volontari della croce rossa di Loano, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.