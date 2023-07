Loano, altra soddisfazione per il San Pio X Pallavolo: terzo posto per l’Under 13 ai Nazionali Csi Sport&Go

Loano. Annata straordinaria per le ragazze Under 13 dell’Asd San Pio X Pallavolo di Loano, che dopo aver ottenuto il titolo di vice campionesse provinciali Fipav e quello di campionesse provinciali e regionali Csi, per il secondo anno consecutivo si sono classificate al terzo posto ai Campionati Nazionali Csi Sport&Go 2023.

“Una grande vittoria di squadra – spiegano dalla società sportiva – Le ragazze hanno sfidato il caldo, la stanchezza e la qualità delle squadre presenti alla manifestazione con tanta voglia di far bene, di condividere, di sostenersi l’una con l’altra. Tanta gioia e spirito di gruppo grazie ai quali sono riuscite a vincere e a convincere sotto tutti gli aspetti, da quello sportivo a quello umano”.

L’allenatrice Maresa Vigo commenta: “Sono soddisfatta delle mie atlete, perché non sono solo brave in campo, ma lo sono anche fuori dal campo. E’ meraviglioso vedere quanta cura abbiano l’una per l’altra, quanto siano unite in ogni situazione. Questa è la vittoria più importante per un’ allenatrice. Sono felicissima del risultato e di questa grande famiglia, unita, sostenuta anche dai numerosi genitori al seguito, tutti positivi e disponibili in ogni momento della giornata. Le famiglie rappresentano un grande valore aggiunto per tutti noi. Grazie di cuore a tutti per credere in noi da sempre”.

Oltre che da Maresa Vigo, le ragazze erano accompagnate dalle dirigenti Danila Romeo ed Emanuela Garabello. La squadra è formata da Ceci Zunino, Vittoria Marconi, Giada Lazzari, Martina Testa, Martina Gattuso, Agata Patrone, Emma Torazzini, Anita Burastero, Greta Mezzatesta, Giada Ferrigno, Vittoria Burastero, Giada Balbo, Miriam Caserta, Sofia Roccadoro, Camilla Facciolo.