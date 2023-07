Loano, abitante dei caruggetti presenta diffida a sindaco ed Egea: “Rumore dei locali? Sono i camion dei rifiuti che non fanno dormire di notte”

Loano. Non solo il “rumore” prodotto dai locali danneggia il riposo degli abitanti del centro storico di Loano, ma anche il rumore causato dalla… raccolta dei rifiuti. Ne è convinto il loanese, residente nei caruggetti orbi, che ha presentato al sindaco Luca Lettieri, alla ditta Egea (responsabile del servizio di nettezza urbana) e alla Procura della Repubblica di Savona una formale diffida volta a porre rimedio alla situazione.

Nello stesso giorno in cui il primo cittadino loanese, sulla scorta di quanto fatto dal suo collega di Finale Ligure Ugo Frascherelli, ha emesso un’ordinanza che mira a limitare le emissioni sonore dei locali situati nella parte più vecchia del centro storico di Loano dopo la mezzanotte e nelle ore centrali della giornata per garantire il riposo di residenti e turisti, un abitante della stessa zona stanco dei continui disagi causati dall’attuale sistema di conferimento dei rifiuti decide di ufficializzare una serie di proteste già presentate verbalmente all’amministrazione comunale.

“A differenza di alcuni anni fa, quando il servizio era effettuato tramite prelievo dei rifiuti nella zona dell’ex ospedale Ramella e piazza Cadorna presso gli idonei punti di raccolta (ossia al di fuori del centro storico e con obbligo dei residenti e dei commercianti di trasportare ogni sera i rifiuti presso i centri raccolta), ormai da diverso tempo sono mutate le disposizioni – ricorda il residente – Attualmente, infatti, i camion di Egea entrano nel centro storico andando a prelevare ogni notte i vari rifiuti”.

Secondo l’autore della diffida tale modalità “è profondamente illogica ed insensata”. Innanzitutto “i residenti, a cui era stata consegnata una chiave per accedere ai bidoni della raccolta differenziata (ma essa, da tempo, non è più funzionante) sono tenuti a recarsi nei punti raccolta situati fuori dal centro storico, mentre turisti (che sovente, addirittura, li gettano nei bidoncini) e, soprattutto, commercianti e ristoratori abbandonano i rifiuti sul bordo delle strade. Questi ultimi, infatti, depositano i loro rifiuti per diverse ore lungo le strade generando, nel caso di umido, miasmi intollerabili. Il cibo (soprattutto pesce) con il caldo genera odori assolutamente sgradevoli che permangono per tutte quelle ore che intercorrono tra il loro deposito ed il ritiro da parte di Egea. La presenza dell’umido è, tra l’altro, richiamo per topi che, durante la notte, invadono le strade per cercare cibo tra i vari sacchi di umido”.

“E’ evidente che tale sistema mal si concilia con quello di cittadina a vocazione turistica in quanto gli stessi turisti sono spesso costretti nelle ore che vanno dal deposito del rifiuti alla loro raccolta (orientativamente tra le 23 e le 3.30) a zigzagare tra sacchi di spazzatura e odori decisamente sgradevoli”.

Ma non è solo una questione di igiene: “La raccolta dei rifiuti avviene mediante dei camion di Egea che entrano nelle strette vie del centro storico in piena notte, con lampeggianti, sirene e dispositivi acustici rendendo impossibile il riposo da parte dei residenti e turisti che abitano nella zona. Il problema, pur presente tutto l’anno, diventa assolutamente insostenibile ed intollerante durante l’estate quando, a causa del caldo, diventa impossibile tenere le finestre aperte a causa dei rumori ed in occasione della raccolta del vetro. I cittadini del centro storico sono quindi costretti a dormire con le finestre chiuse oppure a svegliarsi in almeno due occasioni (intorno alle 3.30 ed alle 5) in occasione del passaggio dei camion di Egea”.

Un doppio problema che creerebbe una situazione “illecita sia sotto il profilo civilistico (rumori e miasmi che oltrepassano il limite della normale tollerabilità) e penalistico (articolo 659 del Codice Penale riguardante il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone)”.

Per questo motivo, il loanese invita e diffida il sindaco di Loano e la ditta Eagea “a porre immediato rimedio a tale situazione” e si dice pronto a rivolgersi all’autorità giudiziaria qualora ciò non avvenga entro i canonici sette giorni dal ricevimento della comunicazione.

“La problematica era da me già stata segnalata al sindaco e sono rimasto sconcertato quando, apprendendo l’entrata in vigore di una nuova ordinanza che mira a tutelare la tranquillità ed il riposo dei residenti del centro storico rispetto ai fenomeni di disturbo, si sia omessa qualsiasi disposizione in merito al problema lamentato. Personalmente sono sempre stato favorevole alla ‘movida’ fino alle 2 di notte: viviamo di turismo e questa ordinanza è l’ennesimo atto che penalizza i nostri ospiti ed i nostri commercianti. Per la restante parte della notte, invece, occorre la massima tranquillità, per permettere a tutti di lavorare in serenità di giorno e senza la classica faccia da ‘accoglienza ligure’ con il muso lungo”.