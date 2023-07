Lions Club Savona Host, Massimiliano Carlini è il nuovo presidente

Savona. Passaggio di consegne tra il presidente uscente Alberto Peri e quello entrante Massimiliano Carlini

per il Lions Club Savona Host, che lo scorso 28 giugno si è ritrovato ad Albisola Superiore per la serata di chiusura dell’anno lionistico 2022/2023.

Il neo presidente Carlini ha ringraziato il club per la fiducia accordata ed ha sottolineato l’importanza del proprio incarico in un momento storico particolare per il club, prossimo a festeggiare – nel 2024 – i 70 anni dalla propria costituzione (XII Club d’Italia per anzianità).

Un club che, come ricordato dal presidente Carlini, “affonda le proprie radici nel passato ma guarda al futuro sempre diretto al perseguimento del bene sociale e di aiuto verso chi ha più bisogno”.

Di seguito il nuovo organigramma del Club: segretario Giorgio Bracco; cerimoniere Paolo Olmo; tesoriere Alberto Peri; censore Massimo Fresia; revisore dei conti Enrico Del Conte; responsabile marketing Riccardo Zelatore; consiglieri Samuele Borreani, Pierluigi Cortese, Daniele Boschiazzo, Franco Manca, Dante Mirenghi, Giuseppe Pomarici.