L’Inail lancia campagna di prevenzione sulle malattie della pelle: ecco i lavoratori a rischio

Liguria. Agricoltori, pescatori, muratori, bagnini, velisti, nuotatori, animatori turistici, addetti all’infanzia. Questi alcuni tra i lavoratori più esposti al rischio di sviluppare tumori della pelle a causa delle condizioni di lavoro prevalentemente all’aperto.

Le radiazioni ultraviolette, infatti, sono la causa principale dell’insorgenza di tali patologie e del loro costante aumento in ragione della correlazione tra esposizione solare continua e persistente, dose cumulativa solare e rischio di insorgenza di tumori cutanei.

Si fonda su queste premesse #SalviAmocilapelle, la campagna informativa promossa a partire da lunedì 24 luglio – con un webinar su piattaforma TEAMS – a cura della Direzione regionale Inail Liguria e dell’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (Adoi).

Negli opuscoli – distinti per categorie – redatti a cura del gruppo di lavoro Inail-Adoi, si possono consultare l’indice delle radiazioni ultraviolette (UV index), la classificazione dei fototipi, oltre alle regole per una corretta esposizione solare.

La campagna informativa risponde alle evidenze statistiche che sottolineano l’aumento dell’incidenza dei tumori cutanei associato all’eccessiva esposizione solare cui fa riferimento il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025.

Intervengono, in veste di relatori, in apertura dell’incontro: Angela Razzino, Direttore regionale INAIL Liguria e Francesco Cusano, Presidente dell’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (Adoi). A seguire Virginia Vitto, Sovrintendente sanitario della Direzione regionale INAIL Liguria e Liliana Zaccaria, responsabile prevenzione, Ufficio Attività istituzionali della Dr Liguria.

Sui contenuti informativi di carattere medico-scientifico prenderanno la parola Cesare Massone, Direttore SC Dermatologia EO Galliera, Genova – Coordinatore Scientifico EO Galliera, Genova Vice-Presidente ADOI e Carlo Blasi Dirigente medico 1 livello Sovrintendenza sanitaria regionale (SSR) INAIL Dr Liguria.

In conclusione dell’incontro è previsto l’intervento di Enrico Lanzone, Dirigente dell’Ufficio POAS.

L’azione promozionale prosegue l’attività informativa iniziata nell’estate del 2022 quando l’attenzione si era rivolta alla categoria degli assistenti bagnanti.

I messaggi, peraltro, confermano alcuni riferimenti costanti: l’importanza della prevenzione precoce che deve iniziare da giovani, seguendo le regole del decalogo per una corretta esposizione solare, così come la necessità di proteggersi sia con creme solari da spalmare ripetutamente sulle parti scoperte come gambe e braccia, sia utilizzando indumenti quali maglietta, cappellino e occhiali da sole, sia proteggendosi all’ombra quando possibile.

Da ultimo, il monito è alle reazioni di fotosensibilizzazione che alcuni farmaci (topici e sistemici), cosmetici ed anche prodotti naturali possono causare.

In caso di dubbio è opportuno consultare il proprio medico od il farmacista di fiducia per maggiori informazioni.

Se noti delle lesioni sulla pelle rivolgiti al tuo medico di medicina generale o al tuo dermatologo di fiducia perché possano disporre gli accertamenti necessari.

Se sospetti di aver contratto una malattia professionale puoi rivolgerti al tuo medico o ad un ente di patronato per valutare l’apertura di una pratica INAIL.