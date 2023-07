Liguria ancora nella morsa del caldo: superati i 30° gradi nel savonese, la notte più calda ad Alassio

Savona. Liguria ancora nella morsa del caldo, con temperature che sfiorano i 30° gradi di giorno e non scendono sotto i 20° di notte. Come da previsioni, anche la giornata di oggi (15 luglio), è stata caratterizzata da sole, umidità e afa.

Nel savonese la temperatura più alta si è registrata ad Albisola Superiore: alle 15:00 il termometro ha segnalato 31° gradi. A Savona città non si sono superati invece i 29° (il picco è stato alle 14:30), così come ad Albenga e Alassio. Nella città del Muretto, secondo il bollettino di Arpal, si è registrata però la notte più calda della regione con 24.4°, seguita da Sanremo con 24.3° e Camogli con 24.2°. Caldo anche in Valbormida: alle 14:00 a Cairo Montenotte c’erano 28°; a Dego, nell’ora di pranzo, la temperatura è arrivata fino a 29,4° e a Roccavignale ha raggiunto la soglia dei 30°. A Genova, invece, la temperatura è salita durante l’arco della giornata e alle 17:30 ha registrato il picco: 32,4°. Questa mattina la città più calda della Liguria è stata Casarza Ligure, dove alle ore 10.15 la rete Omirl segnalava 31.7° a Bargone.

Temperature che, secondo le previsioni di Arpal, sono destinate a salire lievemente nella giornata di domani, ma l’umidità sarà in calo soprattutto su Centro Levante e nelle zone interne. Lunedì ci sarà un ulteriore aumento a causa dell’espansione verso nord di un promontorio anticiclonico subtropicale con conseguente diffuso disagio fisiologico per caldo, anche moderato nelle aree urbane e nelle valli di ABC. Umidità medio-bassa nelle ore diurne, in aumento in serata con sensazione di afa.

In tutto ciò aumentano, ma non esplodono, per ora, gli accessi ai pronto soccorso e agli ospedali per patologie correlate all’aumento delle temperature: la Regione Liguria parla di 5-10 accessi al giorno per ogni punto di prima emergenza.

“In queste ore – ricordano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – è importante mantenere alta l’attenzione sulle persone più esposte, i più fragili e le persone anziane. Ed è per questo che invitiamo, soprattutto in occasione delle giornate più calde a bollino arancione come quelle di oggi e domani, a seguire i consigli utili e preziosi per prevenire eventuali problemi da calore eccessivo”.

Si ricorda che è attivo il numero verde regionale e il progetto dei ‘Custodi sociali’. Il numero verde regionale InformAnziani 800 593 235 è valido su tutto il territorio regionale, risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio. A svolgere il servizio sono i custodi sociali, circa 140 in tutta la Liguria di cui la metà a Genova, a cui si affiancano anche i volontari per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica.