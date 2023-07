Libri da letto

Il letto è forse il mobile più intimo di tutto la casa: il luogo che sorveglia i nostri sogni e il nostro riposo e in cui viviamo la maggior parte dell’intimità di coppia.

“IL GIOCO DI GERALD”

Un libro- edito da Pickwick- spaventoso anche senza mostri partoriti dalla fantasia, pieno di fantasmi sì, ma non di quelli semi-trasparenti che infestano vecchie case, ma fatti di sensi di colpa e traumi sotterrati nel profondo.

“Gli occhi gli uscirono dalle orbite come biglie azzurre in un pugno di plastilina e riuscì a risucchiare nei polmoni un filo d’aria. Se ne servì per pronunciare un’ultima parola, quell’uomo che in certi momenti era sembrato fatto solo di parole <…cuore…>. Nient’altro.”

TRAMA

Gerald e sua moglie Jessie decidono di recarsi nella loro, isolata, casa sul lago per cercare di rinsaldare un matrimonio traballate. Qui decidono di fare un “gioco” per mettere un po’ di pepe al rapporto: ammanettare Jessie alle colonnine del letto; purtroppo Gerald muore lasciando la moglie, legata, a combattere contro la paura e una profonda indagine psicologica su sé stessa. Quando nella loro camera comparirà una strana figura, armata di un cestino contenente gioielli e ossa, Jessie dovrà decidere se sia frutto dei suoi deliri o reale, e come riuscire a slegarsi per scappare dalla morte e dalla paura.

Stephen Edwin King, americano del Maine classe del’47, è uno dei più prolifici scrittori del nostro tempo. Molti dei suoi libri e racconti sono stati trasposti in film e serie televisive, firmati anche da grandi registi; non fa eccezione “Il gioco di Gerald” che, nel 2017, è stato trasposto in un film.

Un libro per i bambini

Il letto custodisce i nostri sogni, quel luogo in cui l’impossibile diventa possibile; certo può essere un posto, per i più piccoli, anche di solitudine e paura dove- cancellati i confini tra reale e fantastico- si può essere visitati da mostri fatti di buio.

Per i più piccini

“BUIO LUPO”

Un bellissimo e dolce albo illustrato- edito da Sassi scritto da Chiara Ravizza e illustrato da Susanna Covelli- che farà di sicuro passare la paura del buio ai lettori dai 3 anni in poi.

“Sento tutto nella notte, anche quello che non c’è.”

TRAMA

La piccola protagonista fa fatica ad addormentarsi, tutta sola in mezzo ai piccoli rumori della notte; il buio poi li amplifica e potrebbe nascondere mostri o perfino un lupo! Ma se anche lui avesse paura del buio?

Per i più grandi

“POMI D’OTTONE E MANICI DI SCOPA”

Un libro divertente e magico, buffo e commovente, edito da Salani ideale per incantare i lettori dagli 8 anni in poi.

“Miss Price prese il pomo del letto e lo tenne pensosa tra le dita sottili e ben curate. <Vediamo…> disse lentamente. Poi sollevò di colpo lo sguardo, come sorpresa. < Paul! Credo che non avresti potuto trovare di meglio.” Paul, compiaciuto ma timido, era tutto imbarazzato.

TRAMA

Per i fratelli Carey, Charles e Paul si prospetta un’estate noiosa, passata nell’enorme villa di campagna di una vecchia zia, in cui non succede nulla e i giorni scorrono tutti uguali. Ma le loro aspettative verranno smentite quando vedranno la loro vicina, Miss Price, cadere da una scopa volante. La scoperta che la signora sia un’apprendista strega e potendo usare, grazie ad un pomo magico, il letto per viaggiare nel tempo e nello spazio, iniziano per i quattro incredibili avventure.

Mary Norton (1903-1992) è stata una scrittrice inglese, autrice di libri per bambini tra cui i volumi che compongono il “ciclo degli Sgraffignoli”. Dai suoi libri sono stati tratti dei film: “Pomi d’ottone e manici di scopa” nel 1971- con Angela Lansbury nei panni di Miss Price- mentre nel 2010 lo Studio Ghibli ha prodotto “Arrietty- il mondo segreto sotto il pavimento” tratto da un libro della serie degli Sgraffignoli come “I rubacchiotti” del 1997.

