Libertas Liguria, ad Albissola Marina il campionato nazionale di pallapugno leggera

Albissola Marina. Il Centro Regionale Libertas Liguria, in collaborazione con la Asd La Fortezza Savona e la Asd Come Una Volta, con il supporto del responsabile nazionale Libertas Pallapugno e attività affini, organizza per sabato 30 settembre ad Albissola Marina, il Campionato Nazionale di pallapugno leggera Libertas.

Alla manifestazione riservata alle categorie maschili, femminili e miste e possono aderire tutte le società affiliate alla Libertas e alla Fipap per l’anno 2023. Categorie: Maschile Under 14, Maschile Over 15, Femminile Under 14, Femminile Over 15, Mista Over 14, Mista Over 15.

Ogni società potrà partecipare con più squadre composte da un massimo di 6 giocatori.

Per info: crliguria@libertasnazionale.it oppure Daniele Bertolotto cell. 3470687228.