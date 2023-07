Savona. Lega Italiana Difesa Animali, presidio anti botti a Savona il 22 luglio. Appuntamento dalle 10 alle 19, in piazza Sisto.

“Saremo presenti a Savona per il tour di campagna di sensibilizzazione contro giochi pirotecnici quali fuochi d’artificio, che purtroppo portano morte verso gli animali, – ha spiegato il presidente Riccardo Benetti. – Come dichiarano i dati statistici della Sima – Società italiana di medicina ambientale, 5mila morti di volatili ogni primo dell’anno, senza contare il trauma dei nostri animali da affezione”.

“Vogliamo dire basta a questa strage in collaborazione con le associazioni Cadapa di Savona, Noetaa di Cuneo, Enpa Savona e Iene vegane, – ha proseguito. – Quale presidente di Savona mi sento in diritto di continuare questa campagna di sensibilizzazione per la protezione degli animali con il supporto di tutte queste associazioni. Il benessere animale deve essere una cosa primaria perché anche loro hanno il diritto di vivere serenamente”.

“Andremo avanti per ottenere ottimi risultati. Durante la giornata si discuterà anche di caccia e di macelli intensivi”, ha concluso Benetti.