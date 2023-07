“Le Serre Village”, ecco il nuovo polo commerciale di Albenga: 70mila euro di promozioni e grandi eventi

Ad Albenga nasce “Le Serre Village”. II centro commerciale “Le Serre”, Decathlon, OVS e Pittarosso da oggi lavoreranno in rete dando vita al parco commerciale “Le Serre Village”, con 10.600 metri quadrati di area di vendita, 750 parcheggi e una clientela complessiva che nel 2023 supererà i 3 milioni di ingressi annui.

Le quattro strutture realizzeranno eventi in comune, azioni di marketing, promozioni coordinate e produrranno una gift card condivisa (da ottobre).

Si comincia oggi, primo giorno di saldi, con l’evento “Da Move”: alle ore 18, il meglio del Freestyle in un unico show. Un evento originale e divertente per tutta la famiglia. Dal basket al calcio, dal trial al parkour passando per la breakdance: tante discipline mixate per uno spettacolo coinvolgente ed entusiasmante con i campioni indiscussi del Freestyle nazionale ed europeo. In abbinata il Raduno delle Fiat 500 che accoglieranno i “primi” clienti del Village in occasione dei saldi estivi.

Da domani, venerdì 7 luglio, prenderà il via la seconda iniziativa: “Trenta la Fortuna”, che proseguirà per tutti i weekend fino a settembre. Per ogni 30 euro di spesa o multipli, i clienti del parco commerciale riceveranno una speciale banconota da 30 euro, che per i più fortunati potrà trasformarsi in un buono sconto reale. Lo si potrà verificare ogni giorno utilizzando speciali bancomat allestiti in galleria. Le banconote vincenti si trasformeranno in tre buoni sconto da 10 euro, ognuno spendibile dal lunedì al giovedì nelle tre tipologie di attività presenti nel parco commerciale: l’ipermercato, i negozi della galleria e quelli del parco esterno. Chi avrà ricevuto una banconota “non valida” potrà comunque partecipare all’estrazione finale di un carnet di buoni shopping del valore di 1.000 euro.

Per far conoscere il nuovo “Le Serre Village” anche al di fuori dei confini di Albenga, nei quattro weekend tra la metà di luglio a la metà di agosto una cargobike circolerà sui lungomare e le spiagge delle località comprese tra Alassio e Borghetto Santo Spirito, distribuendo gratuitamente acqua in tetra pak: una soluzione particolarmente sostenibile. Ogni confezione riporterà un QRcode che permetterà di verificare immediatamente l’eventuale vincita di buoni shopping da spendere presso Le Serre Village. Si potrà inoltre partecipare a un contest su Instagram per vincere ulteriori premi.

Alberto Passino, vice sindaco del Comune di Albenga, spiega: “Un polo commerciale già consolidato che si unisce per erogare maggiori servizi ai cittadini e sicuramente una notizia positiva, quando ‘offerta’ si propone alla ‘domanda’ in modo coordinato e organizzato non può che stimolare il mercato, a vantaggio del consumatore. Un plauso quindi all’operazione di marketing messa in atto e che si presenterà al pubblico”.

Luigi Pestarino, direttore marketing di Coop Liguria, aggiunge: “Questa sinergia con marchi importanti come Decathlon, OVS e Pittarosso permetterà al centro ‘Le Serre’ di diventare ancora più attrattivo, integrando ulteriormente la forte componente di servizio già garantita dal nostro Ipercoop, con la sua ampia proposta alimentare, la parafarmacia, l’enoteca e il ristorante De Gusto Coop, anch’esso capace di esercitare un forte richiamo per la qualità e convenienza del suo menu. Come cooperatori siamo i primi sostenitori dell’idea che l’unione fa la forza, quindi abbiamo perseguito questo accordo con determinazione e siamo certi che porterà buoni risultati”.

Davide Teneggi, direttore del centro commerciale “Le Serre”, spiega: “Con questa iniziativa presentiamo in modo coordinato quattro brand radicati e conosciuti sul territorio. L’obiettivo è dare ai clienti un’offerta integrata, più servizi, sconti e opportunità per tutto l’anno. Abbiamo chiesto la possibilità di avere una fermata del bus idonea per coloro che volessero raggiungere questa zona commerciale senz’auto. Sarebbe un ulteriore servizio che Le Serre Village potrebbe garantire ai clienti. Tra i nostri obiettivi abbiamo quello di favorire l’accesso al parco commerciale con mezzi sempre più eco sostenibili”.

I PROTAGONISTI

Centro Commerciale Le Serre

Inaugurato nel 1993, il Centro Commerciale le Serre è da tempo un punto di riferimento per residenti e turisti dell’area albenganese, grazie all’ampio ipermercato, al merchandising mix, al servizi e alla ristorazione. Nell’anno del suo trentennale, il centro ha ricercato nuove partnership per ampliarsi ulteriormente e diventare ancora più attrattivo.

Decathlon

Decathlon Albenga spegne quest’anno 5 candeline, e con i suoi 1312 mq in questi anni ha aiutato a promuovere i benefici dello sport sul territorio, proponendo ai suoi clienti abbigliamento sportivo, servizi di manutenzione, noleggio di attrezzatura sportiva e sponsorizzando attività ed eventi nel

Ponente Ligure

Con una equipe di 16 giovani collaboratori tecnici sui loro sport di appartenenza, il negozio di Albenga continua negli anni a soddisfare la voglia di sport di tanti utilizzatori e appassionati sportivi.

OVS

OVS è leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento donna, uomo e bambino. Propone uno stile italiano contemporaneo ed essenziale, con un ottimo rapporto qualità prezzo e una grande attenzione alla sostenibilità nella scelta dei materiali e nei processi produttivi.

Pittarosso

Sempre in linea con le nuove tendenze, un’attenta ricerca sui materiali e una particolare attenzione al confort: PittaRosso è il negozio di calzature e accessori con il rapporto qualità prezzo che non teme confronti. I modelli più attuali a prezzi ultra competitivi, i principali brand del mondo sportivo e la capacità di dare valore ad ogni persona che entra nei nostri negozi, così come ad ogni scarpa che entra nella nostra collezione. Perché sappiamo che si può essere fashion senza essere victim.