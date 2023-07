“Le Serre Village” di Albenga: il meglio del Freestyle e il cargobike sulle spiagge

Ad Albenga con “Le Serre Village” arriva domani, sabato 15 luglio, l’evento “Da Move”: il meglio del Freestyle in un unico show. Un evento originale e divertente per tutta la famiglia. Dal basket al calcio, dal trial al parkour passando per la breakdance: tante discipline mixate per uno spettacolo coinvolgente ed entusiasmante con i campioni indiscussi del Freestyle nazionale ed europeo. Dalle 17.30 show in galleria, alle 18 anguriata, alle 19 il grande show nel piazzale esterno.

Per far conoscere il nuovo “Le Serre Village” anche al di fuori dei confini di Albenga, sempre da domani partirà il cargobike circolerà sui lungomare e le spiagge delle località comprese tra Alassio e Borghetto Santo Spirito, distribuendo gratuitamente acqua in tetra pak: una soluzione particolarmente sostenibile. Ogni confezione riporterà un QRcode che permetterà di verificare immediatamente l’eventuale vincita di buoni shopping da spendere presso Le Serre Village. Si potrà inoltre partecipare a un contest su Instagram per vincere ulteriori premi.

Prosegue inoltre l’iniziativa “Trenta la Fortuna” che proseguirà per tutti i weekend fino a settembre. Per ogni 30 euro di spesa o multipli, i clienti del Parco commerciale riceveranno una speciale banconota da 30 euro, che per i più fortunati potrà trasformarsi in un buono sconto reale. Lo si potrà verificare ogni giorno utilizzando speciali bancomat allestiti in galleria.

Le banconote vincenti si trasformeranno in 3 buoni sconto da 10€, ognuno spendibile dal lunedì al giovedì nelle 3 tipologie di attività presenti nel Parco commerciale: l’ipermercato, i negozi della galleria e quelli del parco esterno. Chi avrà ricevuto una banconota “non valida” potrà comunque partecipare all’estrazione finale di un carnet di buoni shopping del valore di 1.000 euro.