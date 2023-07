Le savonesi Chiara Vincis e Aurora Minasso rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Savate

Savona. Anche Chiara Vincis e Aurora Minasso rappresenteranno l’Italia a campionati del mondo di Savate. Le due atlete savonesi del Team Scaramozzino, infatti, sono state convocate insieme ad altri atleti di diverse parti di Italia dai due direttori tecnici della Nazionale Italiana Fight1 di Boxe Francese Savate a contatto pieno (combat): Alessandro Zini di Genova e Domenico Iaia di Francavilla Fontana in Puglia.

La partenza direzione Varâzdin (Croazia) è programmata per mercoledì 19 luglio dove nella stessa serata ci saranno le operazioni di peso e già dal giorno dopo partiranno le qualificazioni che dureranno fino a domenica 23 Luglio.

Per Aurora Minasso, 19 anni, è la prima esperienza nella squadra nazionale: prima di quest’anno la categoria Under 21 era riservata solo ai maschi, mentre da questa edizione, grazie all’autorizzazione della Federazione Internazionale di Savate, potranno gareggiare anche le femmine con meno di 21 anni.

Dopo il giro di qualificazioni per le due atlete della Asd Kick Boxing Savate Savona si potrà conoscere il verdetto. Nella categoria Under 21 è prevista anche la finale, mentre in quella Senior (categoria di Chiara Vincis) è prevista solo la qualificazione fino alla medaglia bronzo, successivamente le due finaliste di ogni categoria saranno convocate per la finale entro fine anno.

“Sono felicissimo dei risultati ottenuti dalle mie due atlete e spero nel podio – commenta il maestro Andrea Scaramozzino che farà parte della spedizione nel ruolo di accompagnatore – In bocca al lupo a queste due grintosissime ragazze che portano nel mondo i colori della nostra Savona”.