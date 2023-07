Le novità in casa Sanremese, Imperia, San Francesco Loano

Savona. Il calciomercato non conosce tregua e sono molto attive le società del ponente savonese e dell’imperiese.

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive, per la stagione 2023/24 del difensore Ludovic Legal, lo scorso anno 31 presenze e 4 reti nell’Asti.

Legal, nato a Lione il 12 aprile 1998, cittadino francese, alto 1.80 per 78 kg, è cresciuto nel F.C. St. Cyr (club dilettantistico vicino a Lione).

In Italia, in Serie D è arrivato nel 2020, disputando una stagione e mezza nel Muravera e due campionati ad Asti.

In totale in D, in 93 presenze, ha realizzato 8 reti.

Difensore col vizietto del gol, ambidestro, predilige giocare al centro della difesa, ma può essere impiegato, all’occorrenza, anche sulla fascia.