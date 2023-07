L’Ambito Territoriale Sociale 28 si amplia: entrano Stella e Mioglia. Sprio: “Al lavoro per garantire i servizi necessari alla popolazione”

Albisola Superiore. Entra in vigore oggi l’ampliamento dell’Ambito Territoriale Sociale 28 precedentemente identificato come l’ambito delle Albisole; dopo l’ingresso del Comune di Pontinvrea avvenuto nella primavera dello scorso anno da oggi entrano a farne parte anche i Comuni di Stella e di Mioglia.

“La richiesta di questi due ulteriori Comuni – afferma l’assessore ai servizi sociali dl Albisola Superiore Calogero Sprio – era emersa da tempo ma sia il sindaco Maurizio Garbarini che il sottoscritto avevamo avuto un atteggiamento prudente per una serie di ragioni; in primis per accertarci di quali sarebbero potute essere le ricadute di un ulteriore restringimento del perimetro dell’ATS 30 in particolare per i cittadini di Urbe e Sassello; in secondo luogo andava affrontato l’aspetto relativo alla gestione dei costi previsti per l’erogazione dei servizi all’interno di un territorio sensibilmente più vasto ma anche l’aggravio di lavoro atteso per il Comune capofila che è Albisola Superiore”.

“Il radicale cambiamento di assetto dell’ATS 28 – prosegue Sprio – si è realizzato mediante una serie di passaggi avvenuti attraverso tavoli sia politici che tecnici che in particolare hanno anche visto l’interessamento del Distretto Sociale 7 Savonese. Siamo passati da un’estensione iniziale del territorio pari a 32 chilometri quadrati ad una di oltre 120 chilometri quadrati con realtà molto eterogenee sotto il profilo sia dei bisogni della popolazione che delle caratteristiche dei diversi contesti”.

“Il compito del nostro Comune in qualità di capofila e mio in qualità di assessore e di presidente della conferenza di Ambito Territoriale Sociale insieme alla coordinatrice Laura Slotta – conclude Sprio – è ora quello di traghettare il cambiamento sotto il profilo operativo affinché i nuovi Comuni possano acquisire i servizi necessari alla loro popolazione giungendo così alla dimensione di un comprensorio unico che parte dalla costa e si estende alle aree interne; sarà sicuramente un compito impegnativo ma da un lato era giusto offrire un sostegno ai Comuni più piccoli e più in difficoltà e dall’altra occorrerà ricambiare con dedizione la dimostrazione di fiducia che è stata attribuita ad un modello di lavoro che evidentemente è stato riconosciuto essere valido ed efficace”.

La formalizzazione dell’ingresso dei Comuni di Stella e di Mioglia nell’ATS 28 è avvenuta attraverso l’approvazione di un addendum alla convenzione per la gestione associata dei servizi sociali stipulata nel 2022 avvenuta all’interno dei consigli comunali che si sono svolti presso i cinque Comuni coinvolti.