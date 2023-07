L\'AMATORI NUOTO SAVONA CONQUISTA 17 MEDAGLIE ALLE FINALI REGIONALI IN VASCA LUNGA

Si sono svolte a Genova il 21-22-23 luglio presso l’impianto polisportivo La Sciorba le finali regionali in vasca lunga. Le società e gli atleti si sono affrontati in questa manifestazione, che rappresenta la chiusura della stagione agonistica in Liguria.

Gli atleti delle varie squadre gareggiano per ottenere il riconoscimento di campione regionale nella rispettiva categoria.

I savonesi che hanno ottenuto il titolo di campione regionale sono Francesco Costa, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio per cinque volte, e Alessio De Angelo.

Ottengono il secondo posto regionale Letizia Vulpetti, Simone Bocchio e Davide Marocchi.

Inoltre Francesco Costa e Letizia Vulpetti hanno fatto registrare il terzo tempo assoluto rispettivamente nei 200 rana e nei 50 rana.

L’Amatori Nuoto Savona guidata da Andrea Quartararo e Marco Gaggero ha ottenuto nella classifica a squdre un ottimo piazzamento a metà classifica, dimostrando ancora una volta l’ottimo lavoro svolto con i ragazzi.

La stagione agonistica però non è chiusa per Letizia e Francesco che andranno a Roma per rappresentare il nuoto savonese al Campionato Italiano di Categoria, che si svolgerà nella prima settimana di agosto.

Di seguito tutte le medaglie ottente da ogni atleta:

– Francesco Costa oro nei 50, 100, 200 rana e nei 200, 400 misti cadetti 03-04, bronzo nei 200 rana assoluti.

– Alessio De Angelo oro nei 100 dorso e bronzo nel 50, 100, 200, 400 stile libero ragazzi 09.

– Letizia Vulpetti argento nei 50, 200 rana e nei 200 misti juniores 07-08, bronzo nei 50 rana assoluti.

– Simone Bocchio argento nei 200 misti ragazzi 07-08.

– Davide Marocchi argento nei 200 stile libero ragazzi 07-08.

Ottime prestazioni anche per Angelica Conte, Benedetta Gemme, Beatrice Mastrasso, Ludovica Nani, Giorgia Pelle, Lidia Schiappacasse, Matteo Allegretti, Carlo Ciarlo, Elia Filetti, Matteo Ghiglino, Luca Salvaterra e Simone Ulivo.