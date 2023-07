“L’Alzheimer e i caregivers immigrati”: a Savona e Finale il corso formativo organizzato da Usei

Savona. “L’Alzheimer e i caregivers immigrati”, è questo il titolo del corso organizzato da l’USEI-APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia-APS) che si terrà a Genova, Savona e Finale Ligure a partire da questo fine settimana.

L’iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Regione Liguria all’interno dell’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di inclusione sociale svolti dalle ODV, APS e Fondazioni del Terzo Settore che operano nel campo socio-culturale (artt. 72 e 73 D.lgs. 117/2017 del Codice del terzo Settore), in partenariato con “AFMA Ponente Savonese ODV”; con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario e della Consulta del Volontariato del Comune di Finale Ligure e il Comitato “Casa del Migrante Ecuadoriano”.

Il corso sull’Alzheimer per caregivers immigrati è un’opportunità per conoscere e gestire questa malattia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Un percorso formativo dove acquisire competenze per prendersi cura in modo adeguato della salute e della sicurezza ma anche dell’aspetto psicologico e affettivo dell’assistito e si propone di coinvolgere particolarmente la comunità immigrata, che spesso si trova ad affrontare difficoltà nella cura dei malati di Alzheimer.

Il corso verrà realizzato a Genova, Savona e Finale Ligure (max 15 partecipanti per località), nei seguenti giorni e orari: a Savona: 15/07 – 05/08 – 23/09 – 28/10 (15.30 – 18.00) presso la sede operativa dell’USEI, via Giacchero SNC angolo Corso Colombo; a Genova, 22/07 – 26/08 – 09/09 – 21/10 (15.00 – 17.30) presso la sede del Comitato Casa del Migrante Ecuadoriano, viale Centurione Bracelli 245r; a Finale Ligure: 29/07 – 02/09 – 30/09 – 14/10 (15.30 – 18.00) presso la Sala Gallesio del Comune di Finale Ligure, Palazzo Ruffini via Pertica, 24

Al termine del corso sono previste due schede di valutazione, una relativa al gradimento, l’altra relativa all’efficacia, e la consegna di un attestato di frequenza ai corsisti che avranno partecipato almeno al 75% delle lezioni.