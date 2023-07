L’Ajé, la storica maionese all’aglio di Vessalico ottima con le patate bollite. Anche per i vegani

L’aglio di Vessalico (a proposito, questo è il periodo migliore per farne scorta), ormai lo sanno anche i non addetti ai lavori, è una vera eccellenza della Valle Arroscia (parte della sua produzione è Presidio Slow Food, ma ci sono tanti agricoltori che lo producono in maniera seria pur non aderendo al Presidio), profumato,delicato, salutare, ma con poco zolfo, fatto che lo rende più digeribile e meno forte di tante altre varietà.

Il suo uso, nella cucina ligure, è versatile, dal pesto al coniglio, dai sughi alle bruschette, con il pesce e con la carne. Insomma, un vero jolly di gusto. La sua coltivazione, non solo in Liguria, si perde nella notte dei tempi. Probabilmente originario dell’Oriente (i botanici ne hanno trovato tracce storiche in Siberia), già gli antichi egizi lo conoscevano e gli attribuivano proprietà al limite del miracolo. Pensavano (e lo facevano anche i greci e poi i romani, almeno sino al Medioevo) avesse proprietà afrodisiache, ma anche ricostituenti, al punto che veniva distribuito ai soldati prima della battaglia.

In più gli “effetti collaterali”, come l’alito pesante e l’odore pungente che le teste d’aglio sprigionano, erano visti come effluvi magici, consigliati contro le forze oscure (ricordate le teste d’aglio appese alle porte dei paesi, barriera contro streghe e vampiri?), e per trasposizione, contro serpenti velenosi e animali pericolosi. Storie e leggende, insomma. Torniamo alla Valle Arroscia dove la coltivazione dell’aglio ha le prime documentazioni ufficiali tra ‘600 e ‘700, e dove dalla metà dal 1760 i produttori della vallata si ritrovavano ogni 2 luglio a Vessalico (di qui il nome), per vendere le reste, le teste d’aglio seccate intrecciate tra di loro con la parte apicale dei bulbi.

Un sistema antico che permette, a tutt’oggi, di mantenere a lungo l’aglio, visto che i nutrienti delle foglie continuano, anche se lentamente, a nutrire gli spicchi. Una maniera per gustare l’aglio di Vessalico (e di prolungarne la vita) è l’ajè, una sorta di maionese (rosso d’uovo, olio extravergine d’oliva, aglio e, in qualche variante, una patata bollita) ottima sulle patate e sui crostini, ma anche per accompagnare carni e pesci.

Oggi l’ajè è prodotta, a livello artigianale, anche da diversi produttori, proprio per fare gustare in ogni stagione questa specialità. Qualcuno, addirittura, ha pensato bene di produrne una varietà vegana, senza uova…de gustibus! Si accompagna ad un bicchiere di Ormeasco classico.

“Sapori Ligustici” racconta i gusti, i sapori e le ricette della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.