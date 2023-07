Laigueglia, da Leo Gassman a Fabio Contato: tutto pronto per “Queste piazze davanti al mare”

Laigueglia. Il 27, 28 e 29 luglio Laigueglia sarà madrina della canzone di qualità con il ritorno della XV edizione della rassegna “Queste piazze davanti al mare”.

Taglia il prestigioso traguardo della quindicesima edizione il Festival che dal lontano 1996, con alcune interruzioni, anima le estati laiguegliesi. Per il secondo anno viene confermata la location, con la collocazione dei concerti nella ristrutturata Terrazza G. Giuliano, una vera e propria piazza sul mare che garantisce agli spettatori di ascoltare le esibizioni degli artisti in un contesto prestigioso proprio in braccio al mare.

L’organizzazione dell’evento anche quest’anno e’ curata dal Club Tenco. Per quanto riguarda invece la programmazione, il direttore artistico Massimo Schiavon non nasconde la soddisfazione per un cast artistico variegato, che si pone l’obiettivo di appagare i gusti di un pubblico che abbraccia una fascia di eta’ molto ampia.

In particolare, visto l’ottimo riscontro, ottenuto nella passata edizione, è stata confermata la serata dedicata agli artisti internazionali di estrazione folk-rock, al fine di arricchire l’offerta artistica. Rimane centrale, come da tradizione, lo spazio riservato alla partecipazione degli artisti emergenti del “Tenco ascolta”, format che da quasi vent’anni consente di valorizzare, tramite l’esibizione live su tutto il territorio nazionale, i cantautori di qualità. Infine le presentazioni dei libri, si terranno, anche quest’anno alla sera, sul palco principale, per una loro migliore valorizzazione.

La rassegna, in continua crescita ed evoluzione, propone ancora una volta la partecipazione di grandi artisti del panorama nazionale ed internazionale.

Sul palco di Queste Piazze Davanti al Mare saliranno come principali ospiti: Sara Simeoni, una delle piu’ grandi atlete di tutti i tempi; questa volta nella veste di autrice, presenterà il suo libro “Una vita in alto” scritto con Marco Franzelli (Rai libri editore); Leo Gassman, affermato artista del panorama nazionale; con la partecipazione a due Festival di Sanremo sta riscuotendo un notevole successo di pubblico, soprattutto tra le giovani generazioni .

Fabio Concato, cantautore raffinato, una vera icona della musica d’autore italiana. Fresco del prestigioso Premio Tenco 2022 e con un tour nutritissimo di date in pieno svolgimento, nel quale ripercorre il suo repertorio pluridecennale; Piji , cantautore, conduttore radiofonico e scrittore. Proprio in questa ultima veste si rendera’ protagonista della presentazione del suo ultimo libro, “S’ì fosse whisky” (Morellini editore).

Scarlet Rivera, la violinista preferita del mitico Bob Dylan, sua collaboratrice per anni nei live e assoluta protagonista di dischi del calibro di “Desire”, che contiene veri capolavori come “Hurricane”, “Sara” e “Romance in Durango”, ripresa in maniera magistrale anche dal grande Fabrizio De Andrè. Sul palco ad accompagnarla la talentuosa band del Bonderlobo; La programmazione della rassegna vedrà, come sempre, anche la partecipazione di giovani talenti della canzone d’autore italiana, provenienti dalla scena artistica nazionale, che si esibiranno nelle serate del 27 luglio nell’ambito de “Il Tenco Ascolta”. Quest’anno sara’ la volta di Ginez e il Bulbo della Ventola, i Filodiretto e Leti Dafne.

Ecco una carrellata dei nomi che hanno animato la rassegna di Queste Piazze Davanti al Mare nelle 14 edizioni passate: Ron, Daniele Silvestri, Cristiano De Andrè, Marco Ongaro, Luca Barbarossa, Max Manfredi, Enzo Jannacci, Eugenio Finardi, Vittorio De Scalzi, Andrea Mirò, Filippo Graziani, Armando Corsi, Antonella Ruggiero, Teresa De Sio, Francesco Baccini, Paolo Jannacci, Enrico Ruggeri, Paola Turci, Fausto Mesolella, Alberto Fortis, Marco Ferradini, Gnu Quartet, Roberto Vecchioni, Irene Fornaciari, Irene Grandi, Marina Rei, Morgan, Omar Pedrini, Davide Van De Sfroos, Neri Marcorè e tanti altri.