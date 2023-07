Laboratori galenici, Mai (Lega): “Produrre medicinali in locali esterni alla farmacia ma nel medesimo comune”

Liguria. “In Italia ci sono 1500 farmacie galeniche, di cui 90 in Liguria. Il problema della carenza di farmaci è diventato via via negli ultimi anni sempre più significativo, anche a causa del Covid. Le farmacie hanno quindi aumentato le preparazioni galeniche per fornire ai cittadini medicinali che talvolta diventano introvabili”.

Lo dichiara Stefano Mai, Capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Con un emendamento al collegato, che ho presentato in Consiglio regionale, e che è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea, ho voluto colmare un vuoto normativo contenuto nella legge 41 del 2006”.

“Ho chiesto, dunque, che alle farmacie venga permesso di avere un laboratorio galenico all’interno di locali aggiuntivi, disgiunti e/o diversi da quelli dedicati alla dispensazione di farmaci, destinato solo alle preparazioni galeniche e non alla vendita, ubicato nel medesimo Comune della farmacia territoriale. Entro settembre la Giunta regionale approverà le linee guida che andranno a definire le caratteristiche che dovranno avere tali locali” conclude Mai.