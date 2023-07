La Spain Trophy 2023 è della Cantera Torre De Leon-Fortezza Savona

Savona. Definirla un’impresa sportiva non gli renderebbe merito. Solo sconfinando tra un mare (quello della Costa Maresme) di emozioni, e un continuum spazio-temporale di incessanti colpi al cuore e di destini che si compiono, si può intercettare la portata del successo che i meravigliosi ragazzi con la “camiceta blanco-roha” hanno conseguito in terra di Catalunya.

Se il 2022 per questa categoria (Juniores) era stato quello della agognata prima volta, il 2023 si è rivelato quello della “consacrazione” che come sanno quelli che di calcio se ne intendono è sempre più difficile. Ripetersi è stato bellissimo ed alzare al cielo l’edizione n.15 dello Spain Trophy un sogno cullato ma che si è dimostrato difficile da raggiungere vista la competitività del lotto delle partecipanti.

L’evento di calcio a livello internazionale, organizzato in collaborazione da: Club Deportivo Malgrat, FC Pineda, AT S. Pol, CF S. Vicenti (affiliati alla Federazione Calcio Catalana) i Municipi locali, il Colegio de Arbitros de Matarò, e promosso dalla Sporturismo partner di Komm Mit in Italia è considerato di primissimo livello. Santa Susanna è sicuramente il luogo ideale per chi cerca una vacanza giovane, all’insegna del divertimento e della spensieratezza per chi vuole vivere un soggiorno turistico-sportivo pienamente.

Irto di insidie il cammino a cominciare dalla sfida col l’AT Villas nell’entroterra (conca di Granollers) con l’1 a 0 sofferto che porta la firma del panzer Leo Carastro. Più agevole l’impegno nell’amena Arenys de Mar con la manita rifilata al Sinera United dopo un primo tempo equilibrato. Per finire le due mega sfide con la Cosecha Mundial (forse la vera finale) vinta grazie all’eurogol Gabriele Insolito (risultato poi il capocannoniere del torneo) e con l’academy americana St. Charles Fc terminata a reti bianche.

Raggiante ed orgogliosi il Ct Felicino Vaniglia, ideatore, promotore e deus ex machina del sodalizio: “Una gioia immensa, che condivido con il mio quotatissimo ed efficiente staff a partire dal coach assistant e preparatore atletico prof. Matteo Risso, passando per il dirigente accompagnatore ufficiale Mirko Balasini, sino ad arrivare al team manager Eraldi Mata. I ragazzi sono stati tutti fantastici con una menzione particolare alla pattuglia rossoblù composta dall’imbattuto portiere Tredici, Dagnino, Calcagno, Bonanni, Saracco, Carastro L, Carastro F. Affermarsi in campo internazionale e fuori casa non è mai facile e anche questa volta abbiamo fatto il massimo con applicazione, impegno e senso di appartenenza. Concludo con i miei più sentiti ringraziamenti che vanno al cav. Roberto Pizzorno delegato provinciale del Coni nonché presidente regionale della Libertas, all’avv. Cristina Anelli in rappresentanza della Fortezza, affiliata alla Libertas, al presidente onorario dell’Asr Cantera torre de Leon ing. Piero Pirola, all’assessore allo Sport di Savona Francesco Rossello, al dott. Daniele Martini della Sporturismo, al presidente del Vado Franco Tarabotto (vicino e solidale) e all’Acquario di Genova nella persona di Beppe Costa sponsor tecnico che ci ha onorato di inserire il suo prestigioso logo nel nostro kit da passeggio, agli splendidi accompagnatori che ci hanno tifato e a quanti da sempre sostengono affettivamente e condividono questa bellissima iniziativa”.

A un passo dal “doblete”: una Cantera TDL Under 17 colorata d’argento

Sfiorato l’en plein per la Cantera Torre de Leon Fortezza Savona al torneo Internazionale in Catalonia .Questa la dedica che va di diritto al gruppo 2006-2008 che suddiviso in 2 squadre (Estrella Dorada e Canterita) ha centrato l’insperata finalissima (la settima consecutiva) nello Spain Trophy 2023.

Tutto pareva compromesso dopo le prime due giornate nonostante ottime prestazioni. Un solo pareggio (rivelatosi poi decisivo) all’esordio e due sconfitte di misura per 1 a 0 sembravano aver precluso ogni possibilità di podio alla nutrita pattuglia biancorossa. Poi il mercoledì 5 la riscossa, frutto di quell’ atteggiamento volitivo ed guerriero che contraddistingue le selezioni targate Cantera e vergate da mister Vaniglia. La doppia vittoria maturata dall’Estrella Dorada, complice un fortunoso incrocio di risultati, ha spianato la strada per il raggiungimento del primo posto.

Esaltante la prova fornita con i fortissimi orange della Pavoniana Gsd. Un 2 a 1 che porta la firma del bomber fuoriquota Leo Carastro e di Luca Palumbo (pennellata di sinistro all’incrocio su punizione). Niente da fare invece con la corazzata Icierre Pack Brescia, una rappresentativa plus regionale con una nutrita schiera di giocatori professionisti che ha fatto sue tutte le gare in programma. Anche in questo caso però Calcagno e compagni hanno saputo dare del filo da torcere. Sotto di due reti ed in inferiorità numerica hanno dapprima accorciato le distanze sfiorando poi un insperato pareggio.

Ha commentato così l’esito del torneo il responsabile tecnico ed organizzativo Dott. Felicino Vaniglia: ” Tutti i giovani e promettenti talenti scesi in campo sono stati eccezionali andando ben al di là di ogni più rosea previsione. Sapevamo di aver allestito un gruppo competitivo sotto tutti i profili ma non pensavamo si potesse raggiungere un traguardo così elevato. Non amo sottolineare i singoli preferisco sempre parlare di “gruppo” e tutti indistintamente si sono battuti da “canteriani” veterani. Spirito “ribelde” ed indomito, fair play, rispetto dell’avversario, senso di appartenenza, cuore da gettare oltre l’ostacolo. Mi piace rimarcare la colorata e simpatica presenza di ben 4 elementi classe 2009 che rappresentano il futuro per il nostro glorioso club.Il brand “Cantera Torre de Leon” esce ancora una volta rafforzato da questa spedizione (un vero marchio di garanzia) e a breve potrà ricompattarsi partecipando ad altre iniziative. Il mio pensiero ed i miei ringraziamenti vanno alle famiglie che ci hanno dato fiducia e che penso siano state ripagate dal nostro impegno tangibile e dalla professionalità, competenza e dedizione con cui abbiamo seguito i loro “gioielli”. Auguro una serena estate a quanti per motivi di lavoro, di studio o di salute, avrebbero voluto esserci. Potranno recuperare la prossima stagione in quanto abbiamo già provveduto ad iscrivere 3 squadre : U19 – U17 e U15”.