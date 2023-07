La solitudine e la fretta

“Non c’è peggiore solitudine di quella condivisa” afferma l’amico Gershom Freeman, e come dargli torto? Aggiungo quanto sostiene Nietzsche in “Il crepuscolo degli idoli”: “la fretta è universale perché tutti fuggono da sé stessi” e una citazione del filosofo rumeno Emil Cioran tratta dai “Quaderni 1957-1972”: “Più facciamo progressi interiori più diminuisce il numero di coloro con cui possiamo realmente comunicare”. Il tema della solitudine è, ovviamente, amplissimo, circoscrivo la presente riflessione alle sfaccettature individuate dai tre intellettuali che ho citato in apertura tentando, con assoluta modestia, una sintesi che si arricchisca con il contributo di “un pensiero altro” e con i nefasti effetti delle più attuali evoluzioni del fenomeno solitudine. Oggi la solitudine è dai più vissuta come un momento negativo, una sorta di “fallimento esistenziale”, quasi a dire che se sono solo è perché non sono attrattivo, perché sono sbagliato, inadeguato, forse troppo timido, “scarsamente social”, anacronistico, la condizione va esorcizzata, mai compresa e affrontata, piuttosto spazzata come polvere occultata sotto il tappeto. Le tecniche dell’autoinganno, della fuga, della negazione, sono oggi di facile impiego, si tratta di immergersi nei “social” nella convinzione di una reale socializzazione con l’altro da me, generando così una facile scomparsa di me a me stesso nell’illusione di essere parte di una comunità che costruisce relazioni mentre desertifica e anonimizza. Il malessere si tace nel disordine comunicativo che annichilisce il senso della relazione, la tenue voce interiore che annuncia il proprio disagio viene assorbita da una moltitudine di volti senza lineamenti tra i quali confondersi e addirittura annullarsi auto convincendosi di un benessere interiore che è silenzio del pensiero.

“A volte ho la sensazione di essere solo al mondo. Altre volte ne sono sicuro” sosteneva Charles Bukowsky, ma stiamo parlando di un famoso scrittore che aveva fatto tesoro della propria diversità, addirittura esibendola anche con considerevoli ritorni economici, eppure la sensazione che esprime ha abitato ognuno di noi almeno una volta. Per tornare all’amico Gershom Freeman, ricordo un’altra sua affermazione: “Sei solo quando non ti riconosci negli occhi di chi ti sta guardando”, che è sviluppo ed esplicitazione di quella di apertura. Se condividi la tua vita con un’altra persona, mi sembra evidente il riferimento, diviene orrendo il sentimento della solitudine se condiviso, se chi ti guarda negli occhi da vicino non riesce a vederti e se lo stesso accade a te con l’altro, questo conferma che non è una presenza fisica che può risolvere la solitudine, ovviamente ancor meno può riuscirci una presenza virtuale. Credo che il problema fondamentale sia quello della “sintonia relazionale”, l’accesso all’io profondo dell’altro che ci aiuti a conoscere, amare e sopportare l’incontro con noi stessi. È altrettanto importante che i due termini della relazione viaggino sul medesimo canale relazionale, il rischio dell’aspettativa frustrata incombe. Riportando alla mente le parole di Cioran possiamo ora affermare che più elevato è lo spirito di uno dei due maggiore deve essere quello dell’altro che altrimenti non avviene la relazione e si innesca l’angoscia della solitudine. Può essere una soluzione l’accontentarsi? Non credo, è il percorso della millificazione dei rapporti che si consuma nei social, non sei mai solo ma non sei mai realmente con nessuno, eppure in fondo, tornando a Bukowsky, la vera solitudine è quando nemmeno più speri di poter essere condiviso o trovi piacere nella tua diversità, la accetti e prosegui così fra “quelli che non si voltano”, malinconicamente appagato della tua diversità abdicando a una dimensione imprescindibile dell’essere umano, l’essere con l’altro.

La prospettiva nietzscheana anticipa una figura paradigmatica dei nostri giorni, la fuga dall’ascolto e dall’incontro con se stessi, convincendosi di aver da fare “altro”, qualcosa di più importante o almeno divertente, appagante, per certo anestetizzante. Che poi gran parte del tempo in una giornata venga impiegato nel depensamento sistematico di una fruizione del mondo attraverso i filtri di canali virtuali poco conta, inganno il tempo, inganno me stesso, condivido l’autoinganno perpetrato dagli altri e l’ingranaggio funziona. Ma funziona a che scopo? Concepirsi come impegnati, indaffarati nel fare, riempirsi di “cosa fare” e “come fare” senza chiedersi né perché né tanto meno se tutto questo agire mi appartenga, sembra essere un atto medicamentoso, in realtà è il generare una spirale viziosa che inghiotte e rende “adeguati” a una socialità annichilente. In questo deserto delle emozioni profonde, in questa sopravvivenza sommaria nella quale si incede senza orizzonti, ci si consola raccontandoci di personali oasi temporanee nelle quali si apprezza la solitudine in diverse forme, qualche momento contemplativo in riva al mare, una passeggiata nei boschi, attimi a gambe incrociate sul letto mentre nessuno gira per casa: mistificazioni. Sono le tipiche anomalie che confermano e corroborano il sistema imperante, il rumore silenzioso di voci che non dicono, di immagini tutte uguali e facilmente sostituibili. La questione deve essere affrontata da un’altra prospettiva: non devo intervenire sul fuori di me ma imparare ad arricchire il mio universo interiore, infine la solitudine non è un dramma se io mi sono incontrato, lo diviene se mi sto fuggendo, se non ho il coraggio di costruire relazioni profonde, se non provo davvero a mettermi in gioco, ma mai per vincere, piuttosto per vivere.

È la paura la radice profonda della solitudine! La liquidità della società occidentale, l’assenza di solidi punti di riferimento, grande conquista dell’anelito alla libertà e all’autodeterminazione di decenni di lotta, l’eliminazione di ogni regola avrebbe dovuto generare l’occasione e la possibilità di una libera determinazione di sé, per una strisciante e surrettizia sub cultura del nulla, al contrario, è divenuta utero di anonimi attori sul palcoscenico dello spettacolo di una vita trasformata in show, attori poco alfabetizzati al teatro, senza copioni originali, protesi alla conquista di consensi, approvazioni, conferme. La rinuncia al sé più profondo si traduce nel successo di pubblico poiché ogni plaudente spettatore è contemporaneamente attore sul proprio triste palcoscenico. Platea e palco si confondono, guitti e spettatori coincidono, tutti recitano e nessuno ascolta, l’originalità affoga nel rumore e gli applausi scrosciano. Abbiamo ridotto al silenzio la parte più significativa di ognuno, moderni dottor Jekyll, lasciamo vagabondare il personale signor Hyde più adeguato alle nuove esigenze del sistema, il risultato è che il successo di Hyde è in realtà quello del sistema, il povero dottor Jekyll si tace e la ricomposizione del soggetto non è né possibile né desiderata. La salvezza è nella riscoperta della positività del silenzio, dell’ascolto e della solitudine, nella riscoperta di quella “radura individuale all’interno della foresta dell’esistenza” nella quale è possibile incontrare se stessi e riscoprire la sacra ospitalità di ogni viandante, di ogni visitatore, sarà il luogo e il tempo di un silenzio non generato da infinite parole mute ma abitato da sguardi veri. Credo sia di Bauman l’espressione “cittadino globale”, quella che rappresenta l’anonimo abitante del villaggio globale che ha saputo divenire “assente a se stesso”, assolutamente funzionale a un belante gregge intento a calcolare i propri like mentre procede sotto la guida di un pastore assente. Come non rammentare le parole di Nietzsche nella prefazione allo Zarathustra? “Nessun pastore e un solo gregge”.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

