“La Serie A va al mare” a… Celle Ligure: litorale savonese ancora protagonista in un video de “Gli Autogol”

Celle Ligure. Riecco “Gli Autogol”. Potrebbe ormai definirsi affetto stabile il rapporto inaugurato dal trio comico con le spiagge del savonese: dopo aver scelto – 5 anni fa – la Marina di Loano e Varazze per girare alcuni dei video ironici che contraddistinguono il loro operato, quest’estate Alessandro, Michele e “Rollo” hanno optato per utilizzare come set dell’ultimo cortometraggio della serie “La Serie A va al mare” i Bagni Ellida di Celle Ligure.

Il naufragio della trattativa per il ritorno di Lukaku all’Inter, il fascino esercitato dai petrodollari arabi sui giocatori del nostro campionato, la separazione di Tonali con il Milan, la permanenza di Allegri alla guida della Juventus, questi sono solo alcuni dei temi trattati nell’ennesimo esilarante video pubblicato da “Gli Autogol”.

Circa 136mila like con più di tremila commenti tra Instagram e Facebook, quasi 470mila visualizzazioni su YouTube: il fenomeno “Autogol” è facilmente illustrabile attraverso questi numeri da capogiro.

Un’ottima pubblicità dunque anche per la riviera savonese, facilmente riconoscibile al secondo 0,38 dell’ultimo video pubblicato dal trio quando l’inquadratura si sposta sulla Bandiera Blu con cui è stato premiato per l’ennesimo anno lo splendido litorale di Celle Ligure.