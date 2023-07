La Rocchettese vuole diventare grande. Ferrero: “Proveremo ad andare in Prima Categoria”

“Vorrei fare alcune premesse. La prima è per l’Aurora. Mi dispiace che non ci sia più perché ha dato tanto al calcio cairese e valbormidese. Un forte abbraccio al presidente Gallese e a chi teneva al club giallonero. Il secondo pensiero è per l’ex dirigente del Plodio Fabio Abate, che ha lasciato il club dopo tanti anni. Il Plodio è una società amica con cui ci siamo sempre confrontati. Un abbraccio da parte di tutti noi. È una persona che ci mette il cuore, ha un carattere forte ma dà tanto negli ambienti in cui si ritrova. Il Plodio era una sua creatura. Sono sicuro lo rivedremo presto. Infine, voglio citare il nostro capitano Monni, che ha lasciato il calcio giocato. Lo ringrazio a nome di tutta la società, per me è un fratello. Ora è bello vederlo lavoare a mio fianco in società. Chiudo con l’in bocca al lupo e un arrivederci al nostro vicecapitano Rosati – la fascia passa a Carta – che per qualche mese non ci sarà per motivi di lavoro”.

Simone Ferrero, ormai storico dirigente della Rocchettese, apre l’intervista sulla prossima stagione con un pensiero a due club della Val Bormida che hanno vissuto un’estate travagliata, che ha portato alla scomparsa dell’Aurora e a un riassetto profondo nel Plodio. Guardando in casa e al futuro, invece, la società si sente pronta per provare il salto di categoria dopo la finale playoff raggiunta lo scorso anno. “Dall’arrivo del presidente Leotta la società è cresciuta molto con un’impronta diversa al passato. Si vedono i frutti e lo ringrazio”.

Cito il bomber Troni, ma non solo. Con l’arrivo di mister Chiola avete “aperto” il canale di mercato col basso Piemonte. Vicino geograficamente ma una strada poco battuta…

Vero – afferma Ferrero-. Volevamo 30 giocatori, non sono tanti ipotizzando un campionato a 18 squadre ma anche semplicemente tenendo conto di infortuni e impegni di lavoro. Abbiamo grazie all’aiuto del mister allargato gli orizzonti. Siamo un mix di locale ed extraterritoriale. Mister Croci prima e Chiola ora hanno dato una grande impronta alla nuova Rocchettese. Chiola ci dà un grande entusiasmo che ci porta a migliorare. Vogliamo essere protagonisti e la campagna acquisti è il nostro manifesto. Abbiamo ringiovanito la rosa inserendo giocatori con valori umani e calcistici. Abbiamo ampliato lo staff tecnico, Chiola conterà su quattro collaboratori tecnici.

La Seconda Categoria dei gironi “mini” è ormai un torneo poco stimolante, anche per la mancanza delle retrocessioni. Tempi maturi per abbandonarla e cimentarsi in Prima Categoria?

In questi ultimi quattro anni la società è migliorata molto. I tempi sono maturi. La Rocchettese si sta preparando strutturalmente a questo salto. Vogliamo provarlo e strutturarci ancora meglio. Rocchetta è una realtà piccola e senza un grande bacino di utenza ma c’è la volontà di crescere.

Obiettivo promozione o vittoria del campionato?

Altre società hanno paura di dichiarare un obiettivo preciso, noi diciamo chiaramente che vogliamo puntare a salire di categoria. Poi, è difficile stabilire un griglia di partenza perché potrebbe esserci un girone più lungo dove ci saranno squadre che non conosciamo bene. In ogni caso, faremo il possibile per arrivare in Prima Categoria. Conosciute le avversarie, capiremo se potremo vincere o se bisognerà puntare ai playoff.

Avete pensato a giocare le gare casalinghe su un campo in erba, tipo il Rizzo?

Il nostro desiderio è trovare una soluzione per il Bonifacino (ancora in terra ndr). Ci saranno novità per quanto concerne gli spogliatoi. Del terreno di gioco parleremo in futuro quando sarà il momento. Ci piacerebbe giocare su un campo migliore, senza denigrare il nostro impianto che rimane casa nostra. Per ora non ci sono novità, ma ci stiamo guardando intorno anche in vista della stagione prossima. Stiamo interloquendo con la Cairese e l’amministrazione comunale. Non escludo sorprese.

Lato squadra. Da chi ti aspetti fuochi d’artificio?

Ho grande fiducia nei giovani e sono sicuro che i nuovi ci daranno una mano importante. Dobbiamo ancora comunicare il trentesimo giocatore. Voglio pensare che questa squadra possa prescindere dal singolo e giocare come un gruppo. In attacco Carta e Troni sono stati capocannoniere e vice del campionato, normale attendersi tanto da loro. Sarà una squadra arcigna.