La presidente Freccero (Cna): “Tutelare e promuovere gli artigiani della pasta”

Savona. “Pasta integratore di felicità”: questo è il nuovo slogan partorito dal Ministero del Made in Italy in collaborazione al Ministero dello Sport e Coni durante la conferenza stampa presso il Salone d’Onore del CONI lo scorso 25 luglio. Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida ed il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi hanno presentato in anteprima lo spot per la TV realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo.

Ma sarà tutto vero? Stando alla presentazione avvenuta martedì scorso sembra di Sì: il consumo di pasta, sempre in quantitativi ragionevoli, aumenta la produzione delle endorfine, ormoni alla base del buon umore La pasta ha l’indice glicemico più basso fra tutti i carboidrati (pane bianco, patate, zuccheri). Questo fa sentire sazi e alza allo stesso tempo il livello delle proteine che proteggono il cuore e la circolazione del sangue. Inoltre, contiene poco sodio e aiuta, quindi, la pressione.

Sono presenti in minor proporzione sali minerali, soprattutto il magnesio che aiuta insieme al triptofano la concentrazione e il rilassamento. Inoltre, la pasta garantisce un apporto, seppur minimo, di fibra, importante per l’organismo.

Per ragazzi tra i 15 e i 17 anni: 100 grammi due volte al giorno; per adulti: 80 grammi una volta al giorno in un regime da 1500 chilocalorie al giorno e una volta e mezzo in un regime di 2000-2500 chilocalorie al giorno. Per chi pratica lo sport a livello agonistico la pasta è un alimento irrinunciabile.

“Fa bene anche alle tasche: difficile trovare un piatto che sazi, dia sufficienti nutrienti ad un costo inferiore di quello della pasta. Acquistando i prodotti degli artigiani pastai facciamo bene a noi e facciamo bene ad un’Italia vera, non quotata in borsa ma fatta di persone concrete” afferma Paola Freccero, titolare di impresa a Toirano e presidente nazionale CNA Pastai, che, a conclusione dell’evento, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa di promozione.

Da sempre, infatti, il duo sport e alimentazione rappresenta un connubio indissolubile. “Sta ora a noi, artigiani della pasta – ricalca Paola Freccero – cavalcare l’onda e valorizzare al meglio questo prodotto cardine della dieta mediterranea e della nostra cultura”.