“La partecipazione al lavoro”, nel savonese la raccolta firme di Cisl a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare

Savona. Nelle prossime settimane anche nella provincia di Savona si intensificherà la raccolta firme a sostegno di “La partecipazione al lavoro”, la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla Cisl.

Saranno organizzati tre banchetti: presso la sede CISL di Albenga (in Via Papa Giovanni XXIII, 84) martedì 11 luglio dalle ore 16.30 alle 19.00; presso la sede CISL di Cairo Montenotte (in Corso Italia, 39) martedì 18 luglio dalle ore 16.30 alle 19.00 e presso la sede provinciale CISL di Savona (in Galleria Aschero, 3) mercoledì 19 luglio sempre dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

“La partecipazione al lavoro” è una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla CISL che disciplina in ogni dettaglio la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese. La proposta nasce con l’intento di dare piena attuazione all’art. 46 della Costituzione.

“La partecipazione dei lavoratori alle imprese non è solo il vettore di uno sviluppo economico ma anche un mezzo per la realizzazione di un progresso sociale, un traguardo necessario per il completamento della democrazia – spiegano dalla Cisl -. In un contesto sociale e politico come l’attuale, in cui forte è l’esigenza di innovare le relazioni sindacali e la contrattazione, questa legge può produrre effetti positivi per tutti: aumento dei salari; qualità e stabilità del lavoro; maggiore produttività e competitività; più sostenibilità sociale; zero delocalizzazioni; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; più investimenti; una piena coesione sociale; rientro delle imprese dall’estero”.

LA PROPOSTA DI CISL

L’obiettivo della CISL è quella di creare le condizioni per una partecipazione di tipo:

Gestionale: la legge prevede la definizione di forme di cogestione nei consigli di sorveglianza e nei consigli di amministrazione. Sarà possibile integrare anche il CdA delle società a partecipazione pubblica con almeno un rappresentante dei lavoratori;

Finanziaria: in materia di distribuzione degli utili ai lavoratori la proposta di legge prevede numerose novità rispetto al quadro normativo vigente. Sono disciplinati, inoltre, l’accesso contrattuale dei dipendenti a piani di azionariato diffuso e la possibilità da parte degli azionisti-lavoratori di affidare i diritti di voto a specifici trust, per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria;

Organizzativa: la legge prevede un meccanismo premiale per le imprese che coinvolgano i lavoratori in progetti innovativi e per i lavoratori che si impegnino a contribuire all’innovazione e aII’efficientamento dei processi produttivi;

Consultiva: la legge disciplina le diverse ipotesi in cui le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto ad essere consultate in via preventiva e obbligatoria. La procedura si estende anche agli istituti bancari e alle aziende che forniscono servizi pubblici essenziali