La “Notte Bianca” incanta 25mila persone, l’assessore Rembado: “Pietra Ligure non spegne il divertimento”

Pietra Ligure. Un altro successo dell’estate pietrese, con la Notte Bianca che ha incantato almeno 25 mila persone tra musica e divertimento: una vera festa per tanti giovani che hanno animato la passeggiata e le zone del centro cittadino.

Dalle ore 18 e fino a tarda notte, un ricchissimo programma di eventi ha regalato una serata di intense emozioni per tutti i presenti, grazie alla variegata selezione di postazioni musicali, pensate per trasportare i partecipanti in un viaggio attraverso i ricordi e le emozioni degli anni 2000: house, funky, black music (rap, hip hop, trap) e tanto altro, in un’atmosfera coinvolgente e indimenticabile per tutti i gusti musicali.

E poi un percorso enogastronomico in tutte le vie del centro e sulla passeggiata all’insegna del gusto e dei sapori del territorio, accompagnato da un mercatino dell’artigianato sui prodotti unici e originali, senza dimenticare lo shopping con le attività aperte fino a notte fonda.

“Abbiamo ripetuto il successo delle scorse edizioni – ha commentato il vice sindaco e assessore al turismo Daniele Rembado -: un grande evento che valorizza e promuove la nostra città e le sue attività produttive ed è animata da un grande spirito di collaborazione fra l’associazione “Facciamo Centro”, organizzatrice della “Notte Bianca Summer Memories” e l’Amministrazione comunale, che ha visto protagonisti ristoratori, esercenti, commerciati e operatori del nostro territorio, nell’ambito di un ottimo lavoro di squadra”.

“Pietra Ligure non spegne il divertimento”, il messaggio lanciato dal vice sindaco e assessore pietrese, questo con particolare riferimento all’intrattenimento giovanile. “Il nostro obiettivo è quello di realizzare format e iniziative per i giovani e il loro sano divertimento, ad esempio il dj set del martedì in piazza Vittorio Emanuele ma non solo…” conclude Rembado.

“Un mare di musica, colori, divertimento, emozioni! Grazie all’associazione delle attività produttive Facciamo Centro, agli artisti, ai volontari e a tutti coloro che con il loro impegno e con il loro lavoro hanno reso possibile questo grandioso spettacolo sotto il cielo di Pietra Ligure!” ha sottolineato il sindaco Luigi De Vincenzi.