La classifica di gradimento: Toti al quarto posto in Italia (59%)

Genova. Quarto posto per il presidente Giovanni Toti. A dirlo è la classifica del Governance Poll, la rilevazione annuale effettuata da Nodo Sondaggi per Il Sole 24 Ore che misura il gradimento degli amministratori locali italiani.

Il governatore ligure fa registrare il 59% di consensi tra gli intervistati, a pari merito col calabrese Roberto Occhiuto, piazzandosi così in “zona Champions” ma peggiorando lievemente il risultato dell’anno scorso, quando aveva incassato il 61%. Alle amministrative del 2020 aveva preso il 56,13%.

“Il lavoro paga. Se poi si unisce all’impegno ed all’amore per il territorio e i suoi abitanti, i risultati diventano straordinari – è il commento della lista Toti sulla classifica -. Un riconoscimento straordinario specchio della fiducia dei liguri. Dopo sette anni insieme, la stima e la voglia di cambiare insieme e migliorare ancora la nostra terra resta tutta. Grazie Liguria, la nostra promessa è che continueremo ad impegnarci per far crescere ancora la Regione. Avanti Liguria!”.

Bonaccini è forte oggi di un gradimento personale maggiore di 17,2 punti rispetto alla sua elezione. È l’unico governatore di centrosinistra a crescere. Tra gli eletti del centrodestra è invece Renato Schifani (Sicilia) che aumenta maggiormente rispetto al giorno delle elezioni con un +8,9%, attestandosi all’undicesimo posto. Tra i presidenti di Regione testati, in nove aumentano il gradimento contro gli otto in calo.

“Si può affermare – dice Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi – che nel giudizio della comunità cala il pregiudizio della appartenenza politica. Chi governa è valutato più per l’attività amministrativa che per il partito di appartenenza. Il fatto che i due vincitori del Governance Poll 2023 appartengano ad uno schieramento diverso dalla maggioranza di governo è una ulteriore indicatore di come il riferimento politico dell’amministratore passi in secondo piano rispetto alle sue capacità di gestione. In pratica, il filo che lega Bonaccini e Sala non è la coalizione di centrosinistra, ma quello di essere percepiti dalla popolazione come i difensori di tutta l’opinione pubblica, indipendentemente dalle ideologie, e portatori di interesse degli stessi cittadini. È questo il fattore che decreta il successo del consenso”.

La metodologia. Il Governance Poll 2023 ha preso in considerazione 87 comuni capoluogo di provincia e le Regioni in cui vige la regola dell’elezione diretta, tranne il Molise dove si è votato a giugno. I comuni non testati sono quelli che hanno eletto il sindaco a maggio-giugno 2023 o commissariati o retti dal vicesindaco. Le interviste sono state effettuate tra maggio e giugno 2023 utilizzando sistemi misti: Cati, Cawi ed il sistema Tempo Reale di creazione dell’Istituto demoscopico Noto Sondaggi. La numerosità campionaria in ogni Regione è stata di 1.000 soggetti e di 600 elettori in ogni Comune, disaggregati per genere, età ed area di residenza.