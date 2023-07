La Capitaneria di Porto di Savona celebra il 158° anniversario

Savona. Ricorre oggi, 20 luglio 2023, il 158° anniversario della nascita del Corpo delle Capitanerie di porto. L’importante ricorrenza odierna è stata celebrata nella sede della Capitaneria di porto savonese con una cerimonia alla presenza del Prefetto di Savona, Dott. Enrico Gullotti, del Sindaco di Savona Marco Russo, del Presidente della Provincia Pier Luigi Olivieri, del Procuratore della Repubblica Dr Ubaldo Pelosi, del Questore Alessandra Simone e delle altre alte cariche civili e militari della Provincia di Savona, nonché delle rappresentanze del locale cluster marittimo e portuale.

Il Comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Vascello Giulio Piroddi, durante il proprio intervento, ha espresso parole di profondo apprezzamento per tutte le donne e gli uomini della Guardia Costiera che operano nel locale Compartimento Marittimo, sottolineando come il quotidiano operato del personale militare e civile dipendente abbia permesso di svolgere performance di successo, sia nell’ambito dell’attività operativa sia in quella tecnico-amministrativa.

Tra le più importanti sfide affrontate dal personale della Capitaneria di porto di Savona, sono stati annoverati: il tavolo di lavoro per la ricostruzione della diga di Vado Ligure, l’organizzazione del “Savona&Vado Ports Forum”, che ha anticipato argomenti oggi all’ordine del giorno tra tematiche portuali di maggiore rilievo, la collaborazione con l’Università di Genova e le numerose iniziative, di concerto con il Prefetto di Savona e l’Ufficio Scolastico Provinciale, in favore degli studenti degli Istituti scolastici del territorio, di ogni ordine e grado.

La cerimonia dell’anniversario delle Capitanerie di porto, ha altresì costituito l’occasione per conferire i riconoscimenti al personale militare distintosi per eccezionali meriti in servizio, che sono stati consegnati da parte delle massime autorità locali. Un impegno, quello delle donne e degli uomini della Guardia costiera, sempre volto a garantire il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e numerosi servizi amministrativi in favore dell’utenza portuale e marittima in generale.