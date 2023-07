Judo, l’alassina Giulia Ghiglione fa “doppietta”: disputerà Europei e Mondiali

Saranno un settembre e un ottobre di fuoco per la judoka Giulia Ghiglione. L’atleta alassina rappresenterà l’Italia agli Europei che si terranno in Olanda e, il mese seguente, prenderà parte ai Mondiali in Portogallo.

Vent’anni, Ghiglione ha già un curriculum invidiabile. Nel giugno 2021 ha vinto le finali nazionali di Velletri categoria Juniores -48.

Ma già a quindici anni aveva iniziato a far parlare di sé con successi in ambito nazionale e internazionale, tanto da essere premiata dai Fieui di Caruggi, che le hanno fatto firmare una piastrella del Muretto di Alassio.