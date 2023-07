IVG Lavoro, ogni settimana le migliori opportunità sul nostro portale: ecco quelle inserite dal 25 giugno al 1 luglio

Savona. Sono presenti nuove opportunità di lavoro in provincia di Savona. Secondo gli ultimi annunci pubblicati si ricercano figure da inserire principalmente nel ramo ristorazione, amministrazione e antincendio.

Con “IVG Lavoro“, una sezione specificamente dedicata a dare visibilità alle opportunità di occupazione nella provincia di Savona e ai corsi di formazione attualmente attivi, ogni giorno è possibile consultare gli annunci attivi. Un aiuto che IVG.it vuole offrire per aiutare e sostenere sia i cittadini che le realtà produttive del nostro territorio. Ma ora andiamo alle singole offerte di lavoro pubblicate nella settimana dal 25 giugno al 1 luglio all’interno della sezione IVG Lavoro.

INSTALLATORE SPECIALIZZATO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

S.C.T. s.r.l. con sede in Toirano (SV) è alla ricerca di due figure da inserire nel proprio organico.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/installatore-specializzato-impianti-elettrici-ed-elettronici-2/

ADDETTI/E ANTINCENDIO

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale cerca URGENTEMENTE per primaria azienda cliente

ADDETTI/E ANTINCENDIO CON IDONEITA’ TECNICA (Formazione Alto rischio, Livello 3).

L’attività lavorativa dell’addetto/a antincendio si svolgerà in occasione di vari eventi principalmente in provincia di Savona, ma anche Imperia e Genova.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/addetti-e-antincendio/

BAGNINO/A

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per uno stabilimento balneare un/una BAGNINO/A. La mansione si svolgerà presso uno stabilimento balneare di Ceriale.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/bagnino-a

MECCANICO PER CONCESSIONARIO AUTO

Morchio Autodoria Srl con sede in Albenga ricerca tecnico officina per concessionaria auto Peugeout.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/meccanico-per-concessionario-auto-albenga/

IMPIEGATA/O TENUTA CONTABILITÀ

Sferrazza Store, avente sede operativa in Giustenice, ricerca con carattere di urgenza nr. 1 risorsa da inserire all’interno dell’organico con mansioni di tenuta contabilità ed emissione fatture di vendita.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/impiegata-o-tenuta-contabilita/

RAPPRESENTANTE SETTORE RISTORAZIONE/ALIMENTARE

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per importante azienda nel settore del commercio all’ingrosso relativo alla ristorazione, per ampliamento del suo organico un/una RAPPRESENTANTE.

Domicilio zona di Savona

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/rappresentate-settore-ristorazione-alimentare/

TECNICO MANUTENTORE ANTINCENDIO

La 3A Srl ricerca una figura fulltime da inserire nel proprio organico che copra il ruolo di tecnico manutentore antincendio a partire dal mese di Settembre 2023. Precedenza a chi risiede nelle zone di Varazze e Genova Voltri.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/tecnico-manutentore-antincendio/



COMMESSA/O

Panificio in Borgio Verezzi ricerca commessa/o. Richiesta pregressa esperienza nell’utilizzo delle bilance, della cassa e predisposizione al lavoro con il pubblico.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/commessa-o-3/

PER LE AZIENDE: COME ADERIRE AL SERVIZIO

Tutte le aziende possono inserire gratuitamente gli annunci di lavoro nella nuova sezione, annunci che hanno massima visibilità sia in home page che in una sezione dedicata del nostro/vostro giornale. L’inserimento è automatico e non c’è limite al numero di annunci inseribili da ciascuna azienda. Utilizzare il servizio IVG Lavoro è gratuito ed immediato. E’ sufficiente creare il profilo aziendale cliccando qui.

Una volta eseguita la registrazione, sarà possibile inserire le offerte di lavoro direttamente dall’area personale aziendale.