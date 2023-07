IVG Lavoro, ogni settimana le migliori opportunità sul nostro portale: ecco quelle inserite dal 10 al 22 luglio

Savona. Sono presenti nuove opportunità di lavoro in provincia di Savona. Secondo gli ultimi annunci pubblicati si ricercano figure da inserire nel ramo ristorazione, amministrazione e trasporto.

Con “IVG Lavoro“, una sezione specificamente dedicata a dare visibilità alle opportunità di occupazione nella provincia di Savona e ai corsi di formazione attualmente attivi, ogni giorno è possibile consultare gli annunci attivi. Un aiuto che IVG.it vuole offrire per aiutare e sostenere sia i cittadini che le realtà produttive del nostro territorio. Ma ora andiamo alle singole offerte di lavoro pubblicate nella settimana dal 28 maggio al 3 giugno all’interno della sezione IVG Lavoro.

Ecco le offerte di lavoro della settimana dal 10 al 22 luglio pubblicate all’interno della sezione IVG Lavoro:

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per importante cliente in crescita operante nel settore agricolo un/una RESPONSABILE AGRARIO/A. Sede di lavoro: zona di Albenga

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per importante azienda cliente un/una AIUTO SPURGHISTA. Zona di lavoro: Imperia.

Azienda operante nel settore ambientale cerca apprendista impiegata/o per inserimento immediato in organico con mansioni di: redazione piani di lavoro, POS e documentazione di cantiere . Zona di lavoro: Pietra Ligure

E’ indetta una pubblica selezione per titoli ed esami per la copertura di 1 posto nel profilo professionale di IMPIEGATO TECNICO DISTRIBUZIONE – ASSISTENTE LAVORI 6° LIVELLO C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL SETTORE GAS-ACQUA. Zona di lavoro: Borghetto Santo Spirito

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per importante cliente operante nel settore della ristorazione un/una PIZZAIOLO/A. Zona di lavoro Loano.

Studio D’Annunzio sito in Albenga ricerca figura professionale con conoscenze in campo economico/ragioneria per contratto di formazione.

L’Azienda Augusto Vincenzo Besio Srl sita in Savona ricerca impiegata/o con esperienza nella contabilità ordinaria, partita doppia ed uso gestionale.

Tracce Società Cooperativa sita in Finale Ligure ricerca impiegata amministrativa con esperienza in contabilità e gestionale.

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per importante azienda operante nel settore agricolo un/una IMPIEGATO/A COMMERCIALE. Zona di lavoro Albenga.

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per importante azienda operante nel settore delle comunicazioni GIUNTISTI/E DI FIBRA OTTICA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. Sede di lavoro Albenga

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per uno stabilimento balneare un/una AIUTO CUOCO/A. Zona di lavoro: Diano Marina

Ellea Eurolingue ricerca, per la sede di Cairo Montenotte, tirocinante/ apprendista per segreteria con mansioni di assistente alla direttrice.

S.C.T. s.r.l. con sede in Toirano (SV) è alla ricerca di due figure da inserire nel proprio organico.