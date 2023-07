Istituto Falcone di Loano, Serena Lenzi e Davide Fraternali diplomati con 100 e lode

Loano. Serena Lenzi del Liceo scientifico delle Scienze applicate e Davide Fraternali del corso Grafica e Comunicazione dell’istituto Falcone di Loano sono i due studenti che hanno suggellato con il massimo dei voti e la lode della commissione un percorso di studi in cui si sono sempre distinti sia per gli ottimi risultati in tutte le discipline e per le varie certificazioni informatiche e linguistiche ottenute ma anche per l’ impegno nello sport e per la creatività personale.

Davide Fraternali per i cinque anni del corso ha accompagnato ogni iniziativa culturale e organizzata dall’Istituto con le sue creazioni in campo grafico ed ha partecipato anche a prestigiosi concorsi e gare nazionali di progettazione grafica e multimediale. Una delle sue ultime produzioni è stata l’immagine utilizzata per la copertina del libro di racconti di legalità “Da Falcone al Falcone” e per la shopping bag abbinata.

Serena Lenzi, con un percorso scolastico sempre ai massimi livelli, ha saputo coniugare lo studio e lo sport praticando il nuoto a livello agonistico per la società Doria Nuoto di Loano. Neppure l’esame di maturità l’ha distolta dagli allenamenti anche in questi ultimi giorni.

Adesso i due neodiplomati guardano al futuro: Serena ha già superato il test per l’ammissione alla facoltà di Medicina presso l’Università di Genova. Davide invece proseguirà la sua formazione nell’ambito della grafica e sta preparando l’ammissione al corso Design del Prodotto e della Comunicazione, sempre all’università di Genova.

Altri tre studenti e studentesse del Falcone hanno superato brillantemente l’esame di maturità ottenendo 100 centesimi. Si tratta di Sarah Barberi del Liceo scientifico, di Matilda Bremi e Thomas Casale del corso Costruzioni Ambiente Territorio. A ognuno di loro vanno i complimenti di tutta la comunità scolastica che li ha accompagnati nel percorso.