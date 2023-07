Ipotesi migranti al centro Varaldo a Savona, la minoranza chiede un consiglio straordinario: “Allarmati, serve condivisione”

Savona. La minoranza consiliare di Savona chiede la convocazione di un consiglio straordinario per discutere dell’ipotesi di accogliere i migranti all’ex centro di formazione Varaldo di Savona. La richiesta sarà protocollata domani mattina. Viene anche chiesto di invitare a Palazzo Sisto il prefetto di Savona, il presidente della Regione, il presidente della Provincia.

L’immobile, con una superificie di circa 5mila metri quadri tra edificio e giardino, situato nel quartiere della Villetta, è inutilizzato da circa 15 anni ed attualmente di proprietà della Provincia. La Prefettura, per far fronte ai dei flussi migratori, ha chiesto alla Provincia di destinare l’immobile di via Amendola all’ospitalità e all’accoglienza dei migranti. Nel corso del tempo, l’ente ha più volte provato ad alienarlo – senza successo – attraverso tre aste. Tra il 2019 e il 2021, ricorda il già vicepresidente della Provincia Francesco Bonasera, che in quegli anni aveva la delega alla valorizzazione degli immobili, “la base d’asta era di 2milioni e mezzo di euro”.

“ Non sappiamo nulla di quello che sta succedendo, siamo allarmati. Il consiglio comunale è il luogo per chiarire le nostre perplessità”, ha commentato il primo firmatario della proposta Massimo Arecco (Fratelli d’Italia). “Abbiamo letto dai giornali le dichiarazioni di Russo e Olivieri e riteniamo che su un argomento del genere occorra fare chiarezza”.

La richiesta dei firmatari è quella di essere coinvolti nella decisione e rendere partecipi anche i cittadini interessati: “Di certo quel quartiere non è adeguato, come non lo sono le altre zone di Savona. Ci sono una serie di problemi da affrontare, una decisione del genere deve essere valutata. Bisogna ascoltare i territori”.

Arecco ha poi ricordato che la stessa richiesta era stata presentata 7 anni fa alla giunta Caprioglio: “Si era già posto un problema del genere, in un primo momento a Legino e dopo in via alla Strà, ma in entrambi i quartieri i residenti avevano protestato. Poi avevamo trovato un accordo e avevamo accolto i minori non accompagnati. Savona ha già dato tanto”.